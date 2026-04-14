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TÊNIS Pré-venda de ingressos do UTS Rio começa na sexta-feira apenas para clientes XP Criado pelo treinador francês Patrick Mouratoglou, torneio será disputado entre 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho, com a presença de tenistas do top 30, como o britânico Cameron Norrie

A pré-venda de ingressos para o UTS Rio 2026, no Maracanãzinho, um dos formatos inovadores do tênis fora do cirucuito mundial, começa no próximo dia 17 de abril. A venda antecipada será exclusiva, inicialmente, para clientes com Cartão XP Legacy e XP Privilege — a XP é a patrocinadora máster do evento. Entre os dias 18 e 24 de abril, os bilhetes serão vendidos a todos os clientes com Cartão XP, com 20% de desconto, enquanto houver disponibilidade, e ao público geral.

O torneio será realizado entre 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho, reunindo oito jogadores de alto rendimento em uma proposta que foge ao padrão tradicional do tênis. O argentino Francisco Cerúndolo, o britânico Cameron Norrie, o francês Ugo Humbert e o australiano Nick Kyrgios já estão confirmados.

Criado pelo treinador francês Patrick Mouratoglou, o Ultimate Tennis Showdown (UTS) é um circuito internacional disputado fora do calendário oficial do tênis. A competição aposta em partidas mais curtas, divididas em quartos cronometrados, com regras adaptadas para acelerar o ritmo do jogo e aproximar o público dos atletas.

Além da dinâmica em quadra, o UTS se diferencia pela atmosfera mais interativa, com entrevistas durante os jogos, liberdade maior de comunicação entre jogadores e torcida e um ambiente inspirado em entretenimento esportivo. O formato já passou por países da Europa, Estados Unidos e Ásia, reunindo nomes importantes do ranking mundial, como Andrey Rublev, Casper Ruud, Ben Shelton, Alexander Zverev, entre outros.

A etapa do Rio de Janeiro será a primeira realizada no Brasil e faz parte da expansão global do circuito, que busca atrair novos públicos e modernizar a experiência do tênis ao vivo.

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