FUTEBOL 'Precisamos de você na América': Trump manda recado a Cristiano Ronaldo antes do começo dA MLS Presidente americano chamou português de 'maior de todos os tempos'

Às vésperas do início da temporada da Major League Soccer (MLS), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais uma mensagem dirigida ao futebolista português Cristiano Ronaldo.



— Cristiano Ronaldo, és o maior de todos os tempos, precisamos de ti na América. Põe-te a andar agora. Precisamos de ti rapidamente — diz o vídeo divulgado na conta oficial de Trump no TikTok.

O conteúdo foi publicado horas antes do arranque do principal campeonato de futebol do país. O motivo exato da mensagem não foi esclarecido.

Após a divulgação, internautas passaram a questionar se o vídeo teria sido gerado por inteligência artificial, apesar de estar publicado no perfil oficial do presidente.

O registo termina com imagens de Trump e Ronaldo a trocarem toques numa bola — sequência também associada a conteúdos produzidos com recurso a IA e que já haviam circulado anteriormente.

Em novembro, Cristiano Ronaldo integrou uma comitiva liderada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, recebida por Trump na Casa Branca. À época, imagens semelhantes envolvendo o presidente norte-americano e o jogador também foram amplamente partilhadas nas redes.

