Futebol "Precisamos resgatar os atletas", diz Roger sobre remanescentes de 2025 no Sport Treinador frisou que torcida precisa valorizar os jogadores que optaram por ficar no Leão após o rebaixamento à Série B

Escolher ficar no Sport em 2026, após um ano conturbado, com o rebaixamento à Série B na temporada anterior, é uma decisão que, na visão do técnico Roger Silva, precisa ser valorizada pela torcida. “Resgatar” os remanescentes é uma postura que o comandante considera crucial no processo de reconstrução do clube.





“Precisamos resgatar alguns caras que estão aqui. A questão da confiança, da alegria em permanecer na casa, ter prazer em ficar em um projeto que, talvez aos olhos do povo de fora, é perdedor e que tem tudo para dar errado. Já vivi algumas situações parecidas como atleta e posso ter esse olho no olho com os caras”, afirmou, citando nominalmente alguns jogadores que aceitaram seguir no Sport em 2026.

“É preciso valorizar Barletta, Matheus (Alexandre), Ramon, Dênis e Zé Roberto. Todos quiseram ficar. Quando a gente for pensar em vaiar esses caras, temos de lembrar que eles escolheram permanecer. Todos tinham propostas para sair. Inclusive Zé Roberto, com uma lesão e 13 meses sem jogar. Precisamos valorizar essas caras que gostam da nossa casa e querem reconstruir”, declarou.

Na visão do técnico, mais do que melhorar o desempenho técnico e tático da equipe, é preciso recuperar o lado psicológico. “Existe um processo no Sport que é muito mais longo, pesado e duro de se reconstruir do que apenas o time. Existe um lado mental em que ouço diariamente: ‘professor, queremos que o senhor fique dois, três anos porque o senhor dá bom dia’. Isso meu pai me ensinou aos dois, três anos. Essa é minha casa também, amo esse clube”, apontou.

Base

Além de valorizar os remanescentes, Roger também elogiou os atletas da base que subiram ao profissional, projetando que os garotos que representaram o Sport nas três primeiras rodadas do Estadual terão mais oportunidades no futuro.

“Dedé e Augusto são jogadores que tenho acompanhado. Estou muito perto de Alexandre (Silva, técnico do sub-20) e a gente conversa sobre Micael. Temos Adriel, que também tem chamado atenção nos treinos pela força. Não tem como repetir equipe quarta e domingo e vamos ter de utilizar os garotos. Eles precisarão agarrar essa oportunidade”, contou.

Zé Roberto

Autor de um dos gols perante o Decisão, o centroavante Zé Roberto celebrou o fato de voltar a jogar pelo Sport após mais de um ano parado por conta de uma lesão no joelho sofrida em novembro de 2024.

“Estou feliz de verdade. Estava emocionado quando cheguei ao estádio. Até cheguei a lacrimejar (o olho) pela sensação de jogar, de participar da roda de oração, com o uniforme. Foi um ano muito complicado para mim. Poder voltar, marcando gol, foi uma emoção para mim. Vou trabalhar bastante para fazer um ótimo ano aqui no Leão, conquistando os objetivos. Completar 50 jogos em um clube como esse aqui é gratificante demais. É um lugar que aprendi a amar. Foi muito especial. Agradeço também aos torcedores que mandaram mensagens positivas”, disse.

