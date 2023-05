"Precisamos subir de qualquer jeito", afirma Lucas Silva a uma semana da estreia na Série D

A- A+

Prestes a disputar a Série D pela quinta, o Santa Cruz se vê em um dos piores cenários e um dos mais incertos da história. Após o fraco desempenho no Campeonato Pernambucano 2023, o Tricolor do Arruda não tem vaga assegurada em competições nacionais para o próximo ano. Dessa forma, a pressão para conseguir o acesso nesta temporada cresceu ainda mais, e para o atacante Lucas Silva, a Cobra coral tem obrigação de subir de divisão.

"Sabemos que mesmo que tivéssemos garantido a Série D do ano que vem, a pressão seria a mesma. Estamos num clube que é necessário subir de divisão de qualquer jeito. Eu estava ano passado aqui e vi a dificuldade que foi por não ter subido", afirmou o atacante.

Pelo segundo ano consecutivo, o Santa Cruz disputa a última divisão nacional. Em 2022, o clube da Beberibe passou apenas na quarta colocação de seu grupo, o que levou as decisões para longe do Arruda. Sobre a importância de fazer uma boa campanha na primeira fase, Lucas Silva destacou a importância dos jogos no Recife. "Eu creio que a Série D é fazer nosso papel dentro de casa, não podemos perder pontos, isso aconteceu muito no início do ano. Acho que o objetivo é fazer o máximo de pontos possíveis na primeira fase, para trazer o jogo decisivo para o Arruda".

Um fator que foi fundamental ao Santa para fugir da Série D e chegar ao mais alto nível do futebol nacional foi a torcida. Com os recorrentes fracassos e eliminações, a relação entre clube e a torcida se viu esfriada nas últimas atuações do clube. O ponta tricolor parece saber a receita para trazer o torcedor de volta.

“A única palavra que existe para resgatar o nosso torcedor é vitória. Eu tento conversar com quem acabou de chegar que se conquistarmos uma sequência de duas ou três vitórias, o torcedor vai abraçar a gente. Não tem segredo, precisamos ganhar. Temos que esquecer o que passou e agora é resgatar a nossa casa, nosso torcedor, o Arruda lotado se torna uma força maior para conquistar os resultados".

