Série B Precisando da vitória para retornar ao G-4, Sport recebe o Atlético-GO, na Ilha Com 59 pontos, Rubro-negro inicia a rodada na quinta colocação e com um ponto a menos que o adversário goiano

Vencer. Para o Sport, não há outro resultado de interesse, na noite desta sexta-feira (10), que não seja o de vitória. Depois de deixar o G-4 da Série B na última rodada, o Leão depende apenas de si para voltar ao grupo que sobe de divisão. Mas, para isso, precisa se recompor das duas derrotas consecutivas e bater o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada. Enquanto a equipe pernambucana é a quinta colocada, com 59 pontos, os goianos estão uma posição acima, com 60 pontos.

Com a saída da zona classificatória para a Série A, o Sport viu as probabilidades de acesso despencarem mais de 20 pontos percentuais, caindo de 64% para 41,3%, na última rodada. Em meio ao momento de pressão, ao longo da semana, o técnico Enderson Moreira, através de sua conta no Instagram, e o presidente Yuri Romão, pelos meios oficiais do clube, reconheceram a fase instável do clube na Segundona. Eles garantiram que todo esforço será feito para que o Leão retorne à elite e pediram um voto de confiança do torcedor. Pedido este que foi atendido. Em última parcial divulgada pelo Sport, mais de 22 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida desta sexta.

Na quarta-feira, aliás, a principal organizada do clube foi ao CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, e demonstrou apoio aos atletas nesta reta final de competição.

Retornos

Visando a montagem da equipe para disputar a partida, Enderson tem o retorno garantido de três jogadores. Depois de cumprirem suspensão automática na derrota por 2x1 para o Mirassol, os volantes Felipe, Fábio Matheus e Ronaldo Henrique voltam a ficar à disposição do treinador.

Diante do Mirassol, a cabeça de área foi ocupada por Fabinho e Pedro Martins. No entanto, a expectativa contra o Atlético-GO é que Felipe e Fábio Matheus voltem a fazer dupla no setor.

Dúvidas

Depois de deixar o campo com uma entorse no tornozelo, na 33ª rodada, contra a Chapecoense, Sabino segue entregue ao departamento médico. Alisson Cassiano, por sua vez, foi cortado da lista de relacionados antes da partida com os catarinenses com uma lesão na posterior da coxa, e desde então está em recuperação.

Já Alan Ruiz, no último treino antes do duelo com o Mirassol, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa, e tem participação incerta no compromisso desta sexta.

Adversário em grande fase

Na quarta posição, o Atlético-GO faz um segundo turno de recuperação no campeonato. Após virar o primeiro turno na 11ª colocação, com 27 pontos, a equipe goiana lidera o returno com 33 pontos conquistados em 16 jogos. São 10 vitórias, três empates e três derrotas para o time dirigido por Jair Ventura.

Ficha técnica

Sport

Denis; Ewerthon, Thyere, Chico (Sabino) e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe e Jorginho; Edinho, Fabrício Daniel (Alan Ruiz) e Vagner Love (Diego Souza). Técnico: Enderson Moreira.

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV.

