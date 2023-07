Precisando reagir na Série D, Guedes revela cobrança no Santa Cruz

A- A+

Vindo de três jogos sem vencer, o Santa Cruz perdeu a gordura que tinha e caiu algumas posições na tabela do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda é o terceiro colocado, com 18 pontos, fato que lhe faria decidir o primeiro mata-mata fora de casa, como aconteceu em 2022. Fator diretamente ligado à falta de vitórias, a defesa coral tomou quatro gols nos últimos dois jogos. Cenário que fez o zagueiro Guedes revelar a cobrança no vestiário coral para reverter a situação da equipe.



“O Felipe cobrava muito mesmo quando a gente vinha de uma sequência de cinco jogos sem tomar gols, não só da parte defensiva, como também do ataque. Infelizmente, nos últimos jogos tomamos gols. Não é o que a gente quer, mas infelizmente aconteceu. Agora passou e temos que focar nos próximos jogos para conquistar as vitórias", disse o defensor.

No próximo confronto, a Cobra Coral viaja até Campina Grande para enfrentar o Campinense, segunda-feira (10). O time do Arruda não perde para os paraíbanos há 10 anos e manter esse tabu vivo é fundamental para a caminhada do Tricolor na Série D. “A gente está preparado para essa partida, há um tempo atrás estávamos em primeiro, agora estamos na terceira colocação. Vamos para o jogo contra o Campinense buscando a vitória. Só esse resultado nos interessa", garantiu.

Veja também

ATLETISMO Troféu Brasil de Atletismo: Darlan Romani garante índice olímpico