Náutico Com cinco importantes desfalques, Náutico visita Ferroviária-SP na Série C Confronto acontece neste domingo (12), às 16h30, no Estádio da Fonte Luminosa

A semana que antecedeu o confronto do Náutico diante da Ferroviária-SP, marcado para este domingo (12), às 16h30, no Estádio da Fonte Luminosa, rendeu ao Timbu cinco desfalques importantes, trazendo mais um desafio para a equipe de Mazola Jr conseguir emplacar na competição. Válida pela quarta rodada de Série C, a partida é um confronto direto pelo G8, com os paulistas iniciando a rodada em oitavo, com cinco pontos, e os pernambucanos em nono, com quatro pontos e um jogo a menos.

Mesmo com as ausências de Vágner (incômodo no joelho), Joécio (lesão grau 1 no bíceps femoral da coxa); Rafael Vaz (estiramento no joelho), Cléo Silva (lesão na coxa) e Paulo Sérgio (lesão na musculatura abdominal), o treinador alvirrubro acredita que as duas semanas que o time teve livre de jogos vai ser um fator positivo dentro de campo, mostrando uma equipe bem preparada fisicamente.

“Acreditamos que sim (evolução física do time), mas dentro tudo da normalidade, de uma sequência a mais de trabalho. Inclusive, numa semana que estamos com problemas físicos também, que nós vamos contornar e superar com o grande ganho de trabalho que a gente teve”, refletiu o treinador.

Missão de vencer fora

O último jogo do Timbu foi no dia 27 de abril contra o ABC, fora de casa. Na semana passada, o Náutico não jogou por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e adiaram o jogo contra o Ypiranga-RS. Na atual temporada, o Náutico conseguiu vencer dois jogos seguidos fora de casa apenas uma vez, quando bateu o Santa Cruz no Arruda por 2x1, no final de janeiro, e depois derrotou o Maranhão por 3x1, pela Copa do Nordeste, em fevereiro.

Aliás, o jogo contra a Ferroviária/SP é o primeiro da sequência de dois duelos fora de casa, acabando contra o Volta Redonda, na próxima semana. Mazola enxerga a oportunidade como um bom cenário para ganhar "pontos positivos" e ajudar o Timbu a bater a meta estabelecida.

"Em compensação, quanto mais pontos positivos nós alcançarmos nos jogos fora de casa, é uma gordura que vai ser adquirida para um eventual empate ou tropeço dentro de casa. Até o momento, com os dois jogos apenas que nós fizemos na competição, temos um ponto positivo. Aproveitar esses dois jogos fora que nós teremos, o primeiro já agora contra a Ferroviária, no domingo, para ganhar um pouco mais de pontos positivos numa conquista de pontos fora de casa", declarou.

Adversário que promete complicar

Ainda invicto nos três jogos que fez nesta Série C, a Ferroviária vem de uma vitória expressiva fora de casa, por 4x1, contra o Floresta-CE. Mazola pregou respeito e elogiou o treinador adversário Vinícius Bergantin, ex-Retrô. "É um time conhecido, conheço bem a comissão técnica, inclusive, o auxiliar do Bergantin foi meu auxiliar no Ituano. Conheço o Bergantin do grande trabalho que fez no Ituano e a gente já estudou a Ferroviária. É um time que está com cinco pontos em três jogos, dois fora de casa, inclusive.

Ficha Técnica

Ferroviária

Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Jackson e Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus, Xavier e Juninho; Carlão e Vitor Barreto. Técnico: Vinicius Bergantin

Náutico

Jeferson Romário; Arnaldo, Guilherme Santos, Marco Carvalho e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Wendel Lessa; Leandro Barcia (Thalissinho), Gustavo Maia e Bruno Mezenga. Técnico: Mazola Jr.

Local: Estádio da Fonte Luminosa (Araraquara/SP)

Horário: 16h30

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Diego dos Santos Ruberdo (ambos de MS)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol.

