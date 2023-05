Precisando transformar Arruda em fortaleza, Santa Cruz recebe o Campinense

A- A+

A Série D é uma competição reconhecidamente das mais difíceis do calendário do futebol brasileiro. A primeira fase é um tiro curto e o mata-mata tampouco permite muitos vacilos. Dessa maneira, vencer em casa é quase que uma obrigação e torna o caminho mais seguro. Neste domingo (21), no estádio do Arruda, o Santa Cruz recebe o Campinense, às 16h, em busca da segunda vitória na competição e da reabilitação após dura derrota fora de casa.

Passado o primeiro tropeço na Quarta Divisão, fora de casa contra o Potiguar, em Mossoró, a Cobra Coral precisa lamber as feridas e focar no próximo desafio. Quarto colocado com três pontos, o Santa está empatado com o mesmo número de pontos com outras três equipes. Já o Campinense, adversário desta rodada, tem um ponto a mais e está na vice-liderança do Grupo 3.

Apesar das afirmações positivas que o elenco e Felipe Conceição deram sobre o bom desempenho ao longo da partida passada, o Santa precisa focar também no resultado e na conquista dos três pontos. E nada melhor como uma partida em casa e contra um adversário que nunca venceu no Arruda.

Tabu a ser mantido

No local da partida deste domingo, os números são todos favoráveis aos donos da casa. Ao todo já foram realizadas nove partidas no Arruda. Com seis triunfos do Santa e três empates. A partida das mais marcantes no estádio tricolor foi o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2016, 2x1 para Cobra Coral, gols de Grafite e Bruno Moraes para o Santa e Tiago Sala para o Campinense.

Para Michael, goleiro tricolor, o bom retrospecto não entrará em campo, mas entende que o torcedor coral tenha um bom ânimo para o confronto. “A questão do retrospecto fica para o extra-campo. Para o torcedor terá um gosto especial, foi um dos últimos títulos do Santa Cruz e eles vão relembrar daquela final de 2016. Sabemos da responsabilidade que temos, faremos o que tiver ao nosso alcance para buscar a vitória e não só pelo retrospecto. Entendemos a importância que tem permanecer lá em cima da tabela", destacou o camisa 1.

Bom aproveitamento como meta

O Santa tem um bom exemplo na sua história a ser seguido. Em 2011, na última edição que o Tricolor disputou e conquistou o acesso à Série C, a Cobra coral fez oito jogos em casa. Venceu cinco, empatou dois e perdeu apenas uma partida - derrota na final, diante do Tupi, quando o clube já estava classificado -, somando 62,5% de aproveitamento na competição. Em 2023, o clube disputou 13 partidas como mandante, vencendo sete, empatando quatro e perdendo duas. Na temporada, o Tricolor está um pouco abaixo, com 53,84%.

Raposa quer fazer história

O Campinense, historicamente, não consegue bons resultados no Arruda. Mesmo assim, o treinador Luan Carlos garante que o time de Campina Grande, invicto na competição, está seguro, apesar de ter que enfrentar a força da torcida tricolor. “Estamos bastante confiantes nessa sequência de trabalho. Sabemos que o Santa Cruz tem um grande time, grande treinador e foi muito bem montado. A gente sabe da dificuldade que vai ser. É um time que tem levado um grande número de torcedores e isso conta. Mas a gente está bem confiante”, disse o comandante raposeiro.

Como arma para conquistar o primeiro triunfo do Campinense no Arruda, o time rubro-negro tem o artilheiro da Série D até então, o centroavante Gilvan, que já soma três gols. Marcou o primeiro diante do Pacajus na estreia da competição, e outros dois contra o Globo na última rodada, na goleada por 4x0.

Ficha técnica

Santa Cruz

Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo, Fabrício, Chiquinho e Nadson; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Campinense

Gleibson; Thiago Ennes, Railon, Anderson Sobral e Bruno Collaço; Bruno Henrique, Matheus Lagoa, Guilherme Escuro e Maicon Assis; Jefferson e Gilvan. Técnico: Luan Carlos.

Local: Estádio José do Rêgo Maciel (Arruda)

Horário: 16h

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE) e José Daniel Torres de Araujo (PE).

