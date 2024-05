A- A+

apostas Predominante no Brasil, casas de apostas online vão ganhando espaço no futebol mundial Levantamento entre 234 clubes de 12 países revela que 27% deles têm as empresas de bet como parceria mais importante. O Brasil lidera no ranking de número absoluto e porcentagem

O Vasco estreou ontem a Betfair, empresas de apostas online, como seu novo patrocinador e entrou para uma vasta lista dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro: 15 das 20 equipes da competição possuem uma casa do ramo como principal anunciante na camisa. Não só em números absolutos, como também na porcentagem de 75% a competição do Brasil é líder dentre as principais ligas do mundo, neste aspecto.

Uma pesquisa do site Bolavip Brasil, no entanto, mostra que o Brasil pode até liderar, mas não está sozinho nesta "moda". Foram levantados os principais patrocínios de 234 times de primeira divisão, de 12 países diferentes: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, México, Portugal e Turquia. O estudo revela que 27% deles têm como a parceria mais importante, as empresas de bet.

O CEO de uma das casas, a Esportes da Sorte, Darwin Filho, explica o porquê dos clubes de futebol estarem sendo um "alvo". Ele afirma que, mesmo antes de fechar parceria, as duas partes já possuem uma forte ligação.

A possibilidade de estreitar os laços com clubes de futebol e sua legião de apaixonados é uma grande oportunidade para qualquer empresa, particularmente para as casas de apostas esportivas cuja sinergia de oferta de serviços estará diretamente entrelaçada com o futebol disse Darwin.

Três de cada dez patrocinadores principais no futebol mundial são de casas de apostas online. No total, o estudo indica que 64 clubes dentre os pesquisados estampa uma marca do segmento no espaço mais nobre da camisa.

Para Darwin, a tendência é que as parcerias entre as duas partes não se limite apenas ao espaço nos uniformes das equipes. O CEO afirma que "uma estratégia de marketing eficiente não pode depender de um canal único de anúncio".



Em nove dos 12 países analisados no levantamento há parcerias entre sites de apostas e clubes de futebol. Apenas Espanha, Itália e Turquia não contam com patrocínios de empresas do ramo nas equipes da primeira divisão.

Apesar de estarem presente em boa parte das principais ligas do mundo, apenas em seis delas as casas de apostas são predominantes, ou seja, estão em mais da metade das equipes de elite: Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Brasil e México. E não é difícil apontar os motivos da liderança brasileira nesse ranking mundial.

Na realidade, a predominância no mercado brasileiro é mais notória pela falta de maturidade do mercado e consequente falta de racionalização dos preços. O mercado das bets elevou os valores de patrocínios a números indecentes. Em jurisdições cuja indústria já é mais madura, esses valores tendem a estar alinhados com o mercado publicitário em geral, permitindo assim uma maior diversificação entre indústrias e setores falou o CEO do Esporte da Sorte, explicando algo que é esperado no Brasil daqui a alguns anos.

O acelerado processo de chegada das casas de apostas online do futebol brasileiro demonstra uma relação que, mesmo recente, já cria laços de dependência financeira. Apesar dos clubes terem rapidamente aderido a este movimento, podem ter demorado para entender esta tendência de mercado.

Ninguém tratava disso com atenção quando este fenômeno começou no Brasil. Digo, nenhum clube. Agora, todos querem participar porque chegamos num nível de absurda dependência. Era um mercado de patrocínios que já vinha caindo em 2018 e 2019, mas em 2020 começou a virar por conta apenas deste segmento de apostas opina Bruno Maia, especialista em novas tecnologias do esporte e entretenimento.

