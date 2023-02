Prefeita de Paris não quer atletas russos nos Jogos Olímpicos de 2024 'enquanto houver guerra'

A- A+

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se opõe à presença de atletas russos nos Jogos Olímpicos de 2024 "enquanto houver guerra" na Ucrânia, disse uma fonte próxima a ela nesta terça-feira (7) após uma entrevista à France Info.

Em entrevista anterior, no final de janeiro, a prefeita da cidade anfitriã posicionou-se a favor da sua participação "sob bandeira neutra" com o objetivo de "não privar os atletas da sua competição", compromisso que agora considera "indecente", de acordo com esta fonte.

