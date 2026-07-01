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Olimpíadas Prefeito de Milão quer candidatura de três cidades italianas para sediar Olimpíadas de 2036 Giuseppe Sala defende projeto conjunto entre Milão, Turim e Gênova, que, se escolhido, faria da edição de 2036 a primeira dos Jogos Olímpicos de Verão da era moderna sediada em mais de uma cidade

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, afirmou que pretende levar adiante uma candidatura conjunta de Milão, Turim e Gênova para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 2036, de acordo com o jornal italiano La Repubblica. Caso seja escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a proposta faria da edição de 2036 a primeira da era moderna a ser realizada em mais de uma cidade.

Sala disse ter discutido recentemente o projeto com o prefeito de Turim, Stefano Lo Russo, e reconheceu que há uma candidatura considerada forte envolvendo Roma e, possivelmente, Nápoles. Ainda assim, defendeu que o norte da Itália também apresente sua proposta.

— Conversei recentemente com o prefeito de Turim. Entendo que exista uma candidatura séria de Roma, ou talvez de Roma com Nápoles, e acredito que seja correto levarmos adiante a nossa candidatura — afirmou.

Segundo o prefeito, a definição da cidade candidata italiana não será uma decisão política, mas caberá aos órgãos do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), responsáveis por votar a proposta que representará o país junto ao COI. Para ele, não há motivo para polêmica caso existam duas candidaturas.

—Assim como aconteceu com os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina (neste ano), a decisão cabe aos órgãos do Coni. Não há razão para escândalo se houver duas propostas. O que eu gostaria de fazer antes do fim do meu mandato é ajudar para que a candidatura de Milão, Turim e Gênova seja realmente consistente.

Apesar da movimentação de Milão, o Coni já definiu como prioridade uma candidatura liderada por Roma, com Nápoles como cidade parceira para as competições de natação, surfe e vela. O presidente do comitê, Luciano Buonfiglio, trabalha para obter o apoio do governo italiano, já que o COI exige que os primeiros passos formais sejam dados ainda neste ano para quem pretende disputar a sede de 2036.

Roma é considerada a principal aposta italiana por já contar com cerca de 80% das instalações esportivas prontas. Além do apoio das prefeituras de Roma e Nápoles, a candidatura também conta com o respaldo das regiões do Lácio e da Campânia.

A disputa pela sede dos Jogos de 2036 promete ser concorrida. Além da Itália, países e regiões como Catar, Índia, Indonésia, Turquia, Chile, Alemanha, Arábia Saudita, Hungria, Canadá e Coreia do Sul já manifestaram interesse, formal ou informalmente, em receber o evento em alguma de suas cidades.

O COI deverá definir a sede dos Jogos Olímpicos de 2036 apenas em 2029.

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