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LESÃO Prefeito de Nova York rompe tendão de aquiles em partida de futebol com jornalistas e utiliza muleta Zohran Mamdani, de 35 anos, chegou à coletiva de imprensa de cadeira de rodas; período de recuperação será de oito meses

Enquanto o futebol americano, o basquete e o beisebol dominam o cenário dos esportes nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York Zohran Mamdani cultiva paixão pelo futebol, o "soccer" deles. Mas, dessa vez, o hobby de Mamdani acabou colocando-o em "maus lençóis". Em partida amistosa contra jornalistas que cobrem a prefeitura, o jovem prefeito de 35 anos sofreu uma lesão pesada ao romper o tendão de aquiles.

De acordo com a imprensa americana, Zohran Mamdani ficará afastado dos gramados por pelo menos oito meses por conta da lesão. O prefeito precisou ser levado de cadeira de rodas para uma coletiva sobre fechamento de prisão em Rikers Island.

A lesão de Mamdani aconteceu no segundo tempo da partida, que acontecia num campo de society em quadra fechada. Após o problema médico, o jovem prefeito foi auxiliado por funcionários da prefeitura e levado ao hospital mais próximo do campo.

Mesmo com o desfalque de Zohran Mamdani, o time da prefeitura venceu o da imprensa por 8 a 4.

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