futebol Prefeito disse preferir Sócrates a Neymar para homenagem em nome de rua: 'escolha óbvia' Karim Bouamrane definiu ex-jogador como 'ativista pela democracia e pela justiça social' e criticou posicionamentos políticos do jogador do Al-Hilal

O prefeito do município de Saint-Ouen-sur-Seine, vizinha a Paris, justificou a escolha pelo nome do ex-jogador Sócrates para batizar uma rua local citando o também brasileiro Neymar. Durante o evento de inauguração da "Rue Sócrates", Karim Bouamrane afirmou que o ex-jogador era seu ídolo de infância e celebrou "a democracia e os valores do amor que Sócrates pregava".

"Seria homenagear Sócrates ou Neymar. Lula ou Bolsonaro. A escolha parece óbvia", disse Bouamrane em seu discurso, criticando posicionamentos políticos do jogador ex-PSG e atualmente no Al-Hilal, que apoiou Jair Bolsonaro na última eleição presidencial. O político também definiu Sócrates como "ativista pela democracia e pela justiça social".

A homenagem a Sócrates foi realizada na cidade vizinha a Paris, onde a delegação brasileira ficará hospedada durante os Jogos Olímpicos, contou com a presença do ex-jogador Raí, irmão de Sócrates, e do presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

Sócrates também já havia sido homenageado com um prêmio em seu nome, criado pela revista France Football em 2022 para prestigiar ações sociais feitas por jogadores. Em 2023, Vini Jr. recebeu a premiação por suas ações em seu instituto e pela importante luta contra o racismo no futebol espanhol.

