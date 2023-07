A- A+

POLÍTICA Prefeito do Recife diz ser "mais fácil" cuidar de barreiras que "dar jeito" no Santa Cruz; assista Declaração aconteceu em tom descontraído nas redes sociais do político

Quebrando o senso comum que prega que "futebol e política não se misturam", o prefeito do Recife, João Campos (PSB), usou as redes sociais nesta quarta-feira (19), de forma descontraída mais uma vez e, em conversa com um morador, disse ser “mais fácil cuidar das barreiras e das escadarias” da cidade que “dar um jeito no Santa Cruz”, que atualmente corre o risco de ser eliminado ainda na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2023.

A resposta aconteceu depois de o político encontrar um morador numa escadaria da capital pernambucana e questionar “qual ação” deveria ser feita pela prefeitura naquela área.

“Ajeitar meu Santinha”, disse o homem, identificado apenas por “Marcos”.

No ano passado, Recife e Região Metropolitana registraram 128 pessoas mortas por deslizamentos de barreiras, reacendendo a urgência de se realizar ações práticas nas áreas consideradas "de risco".

Veja também

Futebol "A fé tá na cobra coral": Gilberto Gil volta a declarar torcida ao Santa Cruz em rede social; veja