A- A+

Futsal Prefeitura do Jaboatão abre inscrições para Copa Jaboatão de Futsal 2025 Torneio reúne equipes masculinas e femininas e promete movimentar o cenário esportivo da cidade em outubro

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o time Jaguar e a Federação Pernambucana de Futsal (FPFS), abriu as inscrições para a Copa Jaboatão de Futsal 2025. Os times interessados em participar têm até o dia 26 de setembro para garantir presença no campeonato, que terá início em outubro.

Inscrições

Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas, sendo 12 com domicílio eleitoral em Jaboatão e até três convidados. O formulário estará disponível nas redes sociais da Prefeitura, do Jaguar e da FPFS. A competição contempla as categorias adulto masculino e feminino.

Estrutura e apoio

O torneio contará com 24 equipes masculinas, divididas em seis chaves com quatro times cada, e oito equipes femininas, em duas chaves de quatro grupos. No dia 30 de setembro, será realizado o congresso técnico da competição, com sorteio das chaves e apresentação oficial do regulamento.

Para o prefeito Mano Medeiros, o torneio reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas públicas esportivas.

“Queremos incentivar atletas locais e abrir caminhos para que novos talentos, especialmente entre crianças e jovens, possam se interessar e ingressar nas modalidades esportivas”, destacou.

Já o presidente da FPFS, Luiz Cláudio de Carvalho, ressaltou que a Federação vai garantir toda a parte técnica, arbitragem e acompanhamento das rodadas.

“Essa será a melhor competição já realizada em Jaboatão”, afirmou.

O presidente do Jaguar, Zeca Barreto, celebrou a retomada do torneio.

“A Copa era muito aguardada pelos esportistas da cidade, principalmente da região de Jaboatão Centro. Esse é o pontapé inicial para conquistar novos espaços”, disse.

Com informações da assessoria

Veja também