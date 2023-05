A- A+

Centro Esportivo Prefeitura de Abreu e Lima inaugura Centro de Iniciação ao Esporte com homenagem a ex-Sport Cleber Santana foi revelado nas categorias de base do Leão, teve uma carreira vitoriosa e foi uma das vítimas do acidente aéreo do avião da Chapecoense

A Prefeitura de Abreu e Lima inaugura o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Cléber Santana, localizado no bairro de Caetés III, nesta sexta-feira (19/05), a partir das 07h. A obra, realizada em parceria com o Governo Federal, representa o maior equipamento esportivo administrado pelo município, com cerca de 2.4 mil/m² e um investimento total aproximado a R$ 3,5 milhões.

O espaço conta com uma arquibancada para mais de 180 lugares, e está equipado com vestiários acessíveis (masculino e feminino), depósito, copa, sala dos professores, sala de administração, sala de primeiros socorros, elevador de acessibilidade e área de mesanino, que é um primeiro andar com piso revestido de acolchoado com emborrachado para variadas atividades como ginástica, esportes de luta e até como Tribuna de honra para ações diversas.

O novo Centro também já conta com novas e modernas aparelhagens esportivas para futmesa, basquete, vôlei, futsal, handebol, dentre outras modalidades.

Cléber Santana

O CIE leva o nome do jogador de futebol Cléber Santana. Nascido no município em 1981, o meio-campista foi revelado pelo Sport e atuou em grandes equipes do Brasil e exterior: Santos, São Paulo, Atlético de Madrid e Mallorca.

O jogador faleceu em 2016 vítima da fatalidade do acidente aéreo com o avião que transportava os jogadores da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana.

A família de Cléber Santana estará na solenidade de inauguração para receber as devidas homenagens.



Veja também

Sport Com suspensão de Cariús, Sport espera janela de transferências para repor e suprir outras carências