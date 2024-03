A- A+

Oportunidade Prefeitura de Caruaru anuncia lançamento de edital do Bolsa Atleta; confira As inscrições começam no dia 17 de março e seguem até o dia 21

A Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH), anunciou nesta segunda-feira (4) o lançamento do edital do Bolsa Atleta 2024. O programa tem como objetivo principal incentivar a prática esportiva entre atletas e paratletas, especialmente nas modalidades olímpicas e paralímpicas reconhecidas pelos respectivos comitês.

As inscrições para o Bolsa Atleta 2024 serão realizadas a partir das 8h do dia 17 de março e se encerram às 23h59 do dia 21 do mesmo mês. As inscrições serão feitas exclusivamente de forma eletrônica. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma categoria. Em caso de múltiplas inscrições, somente a mais recente será considerada.

Para os interessados em participar, o processo de inscrição estará disponível no site selecoes.caruaru.pe.gov.br. O programa é uma oportunidade única para os atletas e paratletas de Caruaru que desejam receber apoio financeiro para desenvolverem seu potencial esportivo.

“Essa iniciativa demonstra o compromisso da administração pública em incentivar e apoiar o desenvolvimento esportivo na cidade. Ao oferecer esse auxílio financeiro aos atletas e paratletas, a Prefeitura está contribuindo para que talentos locais possam se destacar e representar nossa querida Caruaru”, disse a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Dayse Silva.



