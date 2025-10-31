A- A+

Futevôlei Prefeitura de Jaboatão promove Torneio de Futevôlei na Praia de Barra de Jangada Competição reúne mais de 50 atletas em dois dias de disputas e apresentações culturais

A Praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, recebe neste sábado (1º) e domingo (2) o Torneio Jaboatão de Futevôlei, promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Pernambucana de Esportes (ASPE) e a Federação Pernambucana de Futevôlei (FPFv). A programação ocorre das 8h às 17h e contará com atletas das categorias masculino e feminino.

Competições e atrações culturais

As partidas fazem parte do calendário oficial da federação. No sábado, acontecem as fases classificatórias; no domingo, as finais e a cerimônia de encerramento. Após as disputas, o público poderá acompanhar shows de Sem Razão e Dina Santos na arena montada à beira-mar, na faixa de areia da PE-009, próximo ao Bar Sem Nome, sentido Paiva.

Esporte e integração social

Segundo o prefeito Mano Medeiros, o evento busca fortalecer o esporte como ferramenta de integração social. Ele destacou que ações como o torneio também movimentam o turismo local, beneficiando bares, restaurantes e empreendedores da região.

Serviço

O quê: Torneio Jaboatão de Futevôlei

Quando: 1º e 2 de novembro, das 8h às 17h

Onde: Praia de Barra de Jangada (faixa de areia da PE-009, após a curva sentido Paiva, próximo ao Bar Sem Nome)

Realização: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, ASPE e FPFv

Com informações da assessoria

Veja também