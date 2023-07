Prefeitura de Olinda altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, também terá funcionamento especial em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2023.

A decisão da cidade segue o que já foi tomado pelos governos federal e estadual e prefeituras de outras cidades, como Recife, Jaboatão e Petrolina, bem como órgãos como os Correios.

Assim como nos demais casos, em Olinda o serviço público terá início às 11h quando o Brasil jogar às 7h ou 7h30 e às 12h em partidas com bola rolando a partir das 8h.

"A determinação é válida para toda administração direta e indireta, porém não será aplicada aos serviços públicos essenciais, cujo expediente atenderá as determinações específicas dos respectivos secretários", esclarece a Prefeitura de Olinda.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (24), às 8h, em jogo contra o Panamá. Ou seja, nesse dia, o expediente terá início às 12h.

O segundo jogo será em um sábado, dia 29 de julho, às 7h, contra a França. Como a partida será em fim de semana, não haverá alterações nas repartições.

O Brasil encerra a primeira fase contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, às 7h. O expediente começará, portanto, às 11h.