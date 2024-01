A- A+

Corrida Prefeitura de Paudalho abre inscrições para a 23ª Corrida de São Sebastião A prova ocorre no dia 28 de janeiro, com saída e chegada programadas na comunidade do Alto Dois Irmãos

A Prefeitura Municipal de Paudalho, abriu as inscrições para a tradicional Corrida de São Sebastião, que neste ano chega em sua 23º edição. A prova ocorre no dia 28 de janeiro, com saída e chegada programadas na comunidade do Alto Dois Irmãos, percorrendo as principais ruas da cidade, numa prova de 7,5 Km.

A competição, que é um marco no esporte municipal, tem expectativa de reunir corredores de diversos municípios do Estado, assim como ocorreu em edições anteriores.

Para participar, os atletas podem optar pelas categorias Local (Masculino e Feminino), para aqueles que residem em Paudalho, e Geral (Masculino e Feminino), caso sejam de fora da cidade. A inscrição deve ser realizada através do link e, para validar o cadastro, o competidor que mora no município deverá doar 2kg de alimentos não perecíveis, com entrega até 26 de janeiro na sede da Secretaria Executiva de Esportes, localizada na Rua Pedro Coutinho, 2° andar, em cima do Bradesco, Centro da cidade, ou no local da prova no dia do evento.



O competidor que participar da prova Local deverá apresentar RG (identidade), comprovante de residência, título de eleitor e cartão do SUS. Os atletas que sejam de outros municípios devem realizar sua inscrição via link de inscrição e validar sua participação via WhatsApp através do contato: (81) 99749-5276, no qual os interessados também podem tirar dúvidas.

Os 100 primeiros atletas inscritos receberão uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados de cada categoria na corrida ganharão um troféu, além de uma premiação em dinheiro, sendo R$ 500 para o vencedor da prova geral e R$ 450 para quem levar a prova local

23° Corrida de São Sebastião de Paudalho

Local: Alto Dois Irmãos

Horário de apresentação: 13h

Horário de saída: 16h

Premiação da categoria Local:

1º lugar: Troféu + R$ 450,00

2º lugar: Troféu + R$ 250,00

3º lugar: Troféu + R$ 150,00

4º lugar: Troféu + R$ 100,00

5º lugar: Troféu + R$ 50,00

Premiação da categoria Geral:

1º lugar: Troféu + R$ 500,00

2º lugar: Troféu + R$ 250,00

3º lugar: Troféu + R$ 150,00

4º lugar: Troféu + R$ 100,00

5º lugar: Troféu + R$ 50,00

