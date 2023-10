Prefeitura do Recife abre inscrições para 1ª edição da Corrida dos Morros; veja como participar

A- A+

A Prefeitura do Recife abriu o período de inscrições para a 1ª edição da Corrida dos Morros, projeto que visa unir o esporte a medidas de integração e valorização social da população.

O evento, marcado para acontecer no dia 25 de novembro, passará pelos principais morros da Zona Norte da Capital, com largada no Morro da Conceição e passagem pelo Alto José Bonifácio e Alto da Foice.

Para participar, o candidato deverá realizar inscrição no site oficial do evento, disponível neste link, e pagar uma taxa com valores a partir de R$ 88. Idosos, estudantes e PCD (pessoas com deficiência) podem realizar a compra com o benefício de 50% de desconto garantido por lei. Portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) também poderão se inscrever com direito a meia entrada.

Durante o lançamento da Corrida dos Morros, no último dia 3 de outubro, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), enfatizou a importância do projeto como medida de combate à desigualdade.

“Quantos eventos esportivos oficiais vocês viram ocorrer nessas áreas de morro? Precisamos garantir o acesso ao esporte e lutar pela equidade. Queremos que mais recifenses reconheçam e valorizem os morros. E, sem dúvidas, o esporte é uma ferramenta poderosa para essa integração”, disse o prefeito.

Além do Alto da Foice e do Alto José Bonifácio, a corrida também passará por outros pontos, como o Córrego do Ouro e o Córrego do Euclides.

Com distâncias de 1,6 km e 5 km, os corredores também precisarão enfrentar subidas e descidas intensas nos morros, o que deve adicionar mais um desafio à competição.

Como medida de inclusão, também será realizada uma largada exclusiva para PCD e portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), organizado pelo Instituto do Autismo.

Além do esporte, a organização promete abrir espaço para atrações culturais na Corrida dos Morros. A CUFA de Pernambuco coordenará as apresentações de entidades locais e comunidades, sempre destacando a importância da responsabilização social de cada participante.

Além disso, foram contratados profissionais das regiões envolvidas, e serão preparadas doações de alimentos durante a retirada dos kits e fornecimento de uma cota de cortesias para integrantes das comunidades.

1ª Corrida dos Morros em Recife

Data: 25 de novembro

Local de Largada e Chegada: Morro da Conceição, Zona Norte de Recife.

Percursos: 1,6 km (Trajeto Curto) e 5 km (Trajeto Longo)

Pontos de Destaque: Alto da Foice, Alto José Bonifácio, Córrego do Ouro e Córrego do Euclides.

