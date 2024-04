A- A+

JOGOS PARALÍMPICOS Prefeitura do Recife abre inscrições para os Jogos Paralímpicos Recife Open 2024 Competição, que contará com 11 modalidades, será realizada no Geraldão e na UFPE

Os Jogos Paralímpicos Recife Open estão com inscrições abertas para a temporada de 2024. Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, o evento será realizado entre os dias 10 e 12 de maio, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), e no dia 17, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O clube ou associação que quiser participar deverá se inscrever no site oficial até o dia 1º de maio.

O evento, que é realizado desde 2017, terá as seguintes modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha paralímpica, futebol de cego, goalball, natação, parabadminton, parajiu-jitsu, tiro com arco, voleibol de surdos e voleibol sentado.

No ato da inscrição, o clube ou associação deverá preencher o cadastro indicando uma das 11 modalidades. Aberto para todo o Brasil, em 2023 o evento contou com participantes de Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

O campeonato possui arbitragem oficial, permitindo a homologação das marcas dos atletas. Assim, os resultados são válidos como oficiais, perante o Comitê Paralímpico Brasileiro.



Dessa forma, os competidores podem ter índices para disputar diversas competições nacionais e internacionais – e possibilidade de pleito por Bolsa Atleta até do Governo Federal.

Serviço

Jogos Paralímpicos Recife Open 2024

Inscrições: até o dia 01 de maio, no site https://jogosparalimpicos.recife.pe.gov.br

Período dos jogos: 10 a 12 e 17 de maio

