Bolsa atleta Prefeitura do Recife divulga resultado do Bolsa Atleta 2023 Contemplados receberão parcelas entre R$300 e R$500 mensais, por um ano

A lista final dos 100 beneficiados pelo Bolsa Atleta Recife 2023 já está disponível. É possível verificar o resultado na página de documentos e editais da Secretaria de Esportes – ou no seguinte link: bit.ly/listabolsa23.

A iniciativa da Prefeitura do Recife conta com remuneração mensal, por um período de doze meses, para atletas que se enquadram nos requisitos do programa. As parcelas variam entre R$300 e R$500, a depender da categoria. As vagas não ocupadas têm a ver com critérios não cumpridos no momento de apresentação da documentação.

A categoria Estudantil Municipal destina-se ao atleta e paratleta que tenha obtido o ouro nos Jogos Escolares do Recife. Nela, o valor mensal é de R$300,00. Na Estudantil Estadual, recebe quem conquistou medalha de ouro ou prata nos Jogos Escolares de Pernambuco e a bolsa é de R$400.

O Bolsa Atleta Recife fica com os integrantes da Rede Municipal do Ensino Público que conquistaram medalha de ouro em competições estaduais, nacionais ou internacionais do calendário oficial da respectiva modalidade.

Além disso, vale destacar que é necessário ser atleta ou paratleta dos Programas de Rendimento da Secretaria de Esportes e ser aluno da rede municipal de ensino no período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022. A bolsa é de R$ 500. Todos os pagamentos são válidos por um período de doze meses. Também é preciso possuir idade mínima de 12 (doze) e máxima de 17 (dezessete) anos, à época da competição que gerou o direito.

