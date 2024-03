A- A+

Autismo Prefeitura do Recife fecha parceria com UFPE e expande "Autista Recife: Juntos em Movimento" Novo núcleo é o terceiro a receber o programa, que dá aulas no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, e no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, fechou uma nova parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para abrigar o núcleo municipal do programa Autista Recife: Juntos em Movimento. As aulas da iniciativa no novo local vão acontecer às segundas e quartas, das 14h às 16h30, no Núcleo de Educação Física e Desportos (NEFD) da instituição.

A UFPE, agora, passa a ser o terceiro lugar a abrigar a iniciativa, que já contava com as unidades no Geraldão, na Imbiribeira, e no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro.

As atividades englobam circuitos de psicomotricidade e, no Geraldão, vivência aquática. Podem participar crianças com faixa etária entre os 6 e 12 anos. Com a adição do espaço, há um total de oito turmas disponíveis, cada uma com no máximo oito alunos.

O intuito é garantir um ambiente propício para um aprendizado personalizado e eficaz. As atividades no novo núcleo da UFPE serão supervisionadas por profissionais da Secretaria de Esportes do Recife.

As inscrições para o novo núcleo são limitadas e podem ser feitas através do link.

SERVIÇO

Novo núcleo do Autista Recife: Juntos em Movimento, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Inscrições: https://bit.ly/JuntosAutismo

Horários: segundas e quartas, das 14h às 16h30

