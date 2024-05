A- A+

Jogos do Orgulho do Recife Prefeitura do Recife lança edital da 4ª edição dos Jogos do Orgulho do Recife nesta quinta (9) Anúncio será feito no Club Metrópole, na Boa Vista, a partir das 18h30, e o edital será publicado no Diário Oficial do Recife

A Prefeitura do Recife lança nesta quinta-feira (9) o edital da 4ª edição dos Jogos do Orgulho do Recife. O evento de lançamento acontece a partir das 18h30, no Club Metrópole, bairro da Boa Vista.



As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 19 de maio e os interessados poderão acessar o link disponível na bio do Instagram @sejuvrecife para efetuá-las.

Realizado pela Secretaria Executiva de Juventude do Recife (Sejuv), os jogos têm o objetivo de promover valores essenciais referentes à paz, amizade, respeito às diferenças e combate ao preconceito e à discriminação.

“Os Jogos do Orgulho do Recife é uma iniciativa que a gente realiza em acordo com o Plano Municipal de Juventude do Recife, um plano que traz como um dos objetivos a criação de uma política que pense a inclusão de jovens mulheres e LGBTQIA+ em campeonatos sócio-esportivos. Os jogos são essa resposta à demanda das juventudes, onde a gente promove uma oportunidade para que os diversos públicos possam se conectar, trocar experiências e ter direito a lazer”, explicou o secretário executivo de Juventude, Marcone Ribeiro.

“Os direitos ao lazer e ao esporte devem ser garantidos a todos e todas e a gente sabe que, historicamente, certos grupos são excluídos dessa participação. A gente reafirma o nosso compromisso com a diversidade e com a inclusão, promovendo um campeonato que tem a cara das juventudes e de sua pluralidade”, concluiu.



A programação do evento de lançamento contará com recepção com DJ, coffee break, momento de falas institucionais, brinde e karaokê. Os Jogos vão acontecer em unidades do COMPAZ e a final no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), entre os dias 1º e 9 de junho.

Programação do lançamento:

18h30 - Recepção com DJ

19h30 - Coffee break

20h00 - Falas Institucionais

21h00 - Brinde e finalização

21h30 - Karaokê Pajubar

