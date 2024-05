A- A+

RECIFE Prefeitura do Recife lança faixa destinada à prática de corrida; trecho funcionará aos sábados Percurso ligará o bairro da Jaqueira, passando pelo Marco Zero e indo até o Pina, funcionando das 4h às 7h30

A Prefeitura do Recife lançou, nesta terça-feira (21), o Corredor Recife de Esporte e Lazer, um trecho dedicado à prática de corrida que funcionará aos sábados, das 4h às 7h30.

O objetivo é oferecer à população da Capital pernambucana um novo espaço de atividade física, incentivando os hábitos saudáveis.

A faixa possui um percurso de cerca de 11,5km, e conta com duas rotas que se encontram na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife; uma saindo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte, e outra da Praia do Pina, na Zona Sul.

A realização se dará por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer.

Para o prefeito João Campos, a implantação do Corredor é um cuidado a mais com a saúde e o bem estar dos recifenses e seus moradores.

“Assim como funciona a ciclofaixa aos domingos e feriados, a gente vai fazer no sábado, das 4h às 7h30, um corredor dedicado ao esporte e lazer na cidade. Por que nesse horário? Porque esse é o horário mais utilizado para fazer os treinos longos, os ‘longões’, sobretudo de corrida. Então a gente vai ter essa faixa exclusiva voltada para o esporte, o bem estar, para o cuidado da saúde da nossa cidade. E a abertura dela vai se dar neste sábado. A partir das cinco da manhã a gente vai largar da Jaqueira e eu convido vocês. Vou estar lá presente, correndo, pra gente ir até o Marco Zero, até o Pina, poder se mexer e fazer valer o corredor de Esportes e Lazer do Recife”, convoca João Campos.

Percurso do Corredor de Esportes | Imagem: Prefeitura do Recife/Divulgação

"A nossa faixa para ciclistas já é um sucesso, e sempre surgiam perguntas quando poderíamos ter algo nestes moldes também para os corredores. Agora, solucionamos isso, enquanto ganhamos mais um dia do fim de semana com uma excelente opção de programa para fazer com amigos e família. Tudo isso cuidando da saúde e aproveitando o que de melhor o nosso Recife tem a mostrar", destacou Joka Heráclio, secretário de Esportes.

Secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho também reforçou a importância de ouvir a população.

"A faixa de corrida do Recife é um equipamento que surge a partir da capacidade de escuta da gestão. É um espaço de lazer que chega a partir de uma demanda dos atletas. Essa iniciativa, portanto, é mais um passo para oferecer ao recifense, a partir deste sábado, dia 25, uma nova opção de lazer e, principalmente, um espaço adequado e seguro para quem gosta de correr pelas ruas da nossa capital", comemorou o chefe da pasta.

