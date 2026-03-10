Prefeitura do Recife recebe Sport em celebração ao título pernambucano de 2026

A- A+

Celebrando o título de Campeão Pernambucano de 2026, o Sport realizou uma visita institucional à Prefeitura do Recife. Na ocasião, o clube apresentou a taça de campeão e presenteou o atual prefeito do Recife, João Campos, com a nova camisa do Leão, lançada nesta terça-feira (10).

“O objetivo do Sport com a visita é manter o canal de diálogo institucional com a Prefeitura do Recife, celebrando o título conquistado no Campeonato Pernambucano. Trouxemos a taça de campeão, além de parte do elenco, membros da diretoria e nosso treinador", começou Bruno Reis, vice-presidente de Relações Institucionais do Leão.



Em seguida, o diretor rubro-negro falou sobre o momento do clube e a expectativa do Sport em representar a cidade do Recife nos mais importantes palcos do futebol brasileiro.

"O Sport Club do Recife carrega em seu próprio nome a cidade do Recife, o que reforça ainda mais essa relação histórica com a capital pernambucana. O momento é de reconstrução e união, para levarmos o nome da cidade e do Sport Recife cada vez mais longe", destacou Bruno Reis.

Além do prefeito João Campos, também esteve presente o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho. Por parte do Sport, representaram o clube, além de Bruno Reis, o treinador Roger Silva e os atletas Yago Felipe e Zé Lucas. Também, o vice-presidente Kadico Pereira, o executivo de Futebol, Ítalo Rodrigues, o vice-presidente social Rafael Reis, o diretor de comunicação Diego Pérez e o de relações públicas, André Filipe Mousinho.

