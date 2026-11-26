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O Projeto Sada Vôlei Goiana realizou, na última quarta-feira (25), uma cerimônia de entrega de uniformes e materiais esportivos para os participantes das atividades. Foram distribuídas camisas para os 100 atletas inscritos e professores, além de bolas para os treinamentos.

O encontro aconteceu no auditório da FADIMAB e reuniu atletas, familiares, professores, técnicos, representantes da Sada e da Prefeitura de Goiana, além de vereadores, secretários municipais e do prefeito Marcílio Régio.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Esportes de Goiana, em parceria com o Sada Cruzeiro Vôlei, o Grupo Sada e a Associação Desportiva Ciranda de Letras (ADCL). Primeiro projeto da iniciativa implantado no Brasil fora de Minas Gerais, o Sada Vôlei Goiana começou suas atividades práticas no dia 6 de novembro, atendendo crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. A proposta é promover a iniciação esportiva e formar atletas para futuras equipes de competição.

Os treinamentos acontecem no Ginásio Municipal Tancredo Nevese na quadra do Colégio Ciranda de Letras. Em razão da realização dos 36º Jogos Escolares de Goiana (JEGO), as atividades estão concentradas temporariamente no Ciranda de Letras, às segundas e sextas-feiras, a partir das 14h.

Durante a cerimônia, o prefeito Marcílio Régio destacou a importância da iniciativa para o município e afirmou que a prefeitura pretende apoiar o crescimento do projeto. “O que depender da prefeitura, esse projeto vai crescer ainda mais em Goiana. Queremos que ele transforme a vida de muitos jovens, oferecendo oportunidades e incentivando a participação no esporte”, declarou.

A iniciativa é realizada em parceria com o Sada Cruzeiro Vôlei, o Grupo Sada, Prefeitura de Goiana e a Associação Desportiva Ciranda de Letras (ADCL) - Foto: Divulgação/Vagner Gustavo

O secretário de Esportes, André Rabicó, ressaltou a possibilidade de ampliar o atendimento para outras localidades do município. “O objetivo é fortalecer o projeto e ampliar o atendimento para os distritos de Goiana, beneficiando mais crianças e adolescentes que desejam praticar voleibol”, afirmou.

Segundo Silvio Romero, coordenador do Vôlei Goiana, as escolinhas representam a etapa de formação de uma base esportiva para a composição de equipes que poderão disputar competições futuramente. Ele explicou que a parceria prevê o fornecimento de materiais esportivos pelo Sada e a contratação de professores pela Prefeitura, mas ressaltou a necessidade de ampliar o número de profissionais por meio de novas parcerias.



“Além do incentivo à prática esportiva e da inclusão social, esse projeto traz a formação de novos talentos e, com certeza, Goiana terá jogadores profissionais em grandes competições”, afirmou.

A expansão das atividades para os distritos está prevista para 2027, inicialmente em Tejucupapo e, posteriormente, em Carne de Vaca, dependendo da formação de novas parcerias. O projeto também prevê a inclusão de atividades de vôlei de praia e voleibol universitário, ampliando as possibilidades de participação em diferentes modalidades e faixas de público.

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