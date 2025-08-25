A- A+

Inclusão Prefeitura do Recife abre inscrições e promove inclusão nos Jogos do Orgulho 2025 Competição reúne esporte, diversidade e cidadania com programação voltada para a população LGBTI+

A Prefeitura do Recife abriu as inscrições para a 5ª edição dos Jogos do Orgulho, que acontecem em setembro e têm como objetivo unir esporte, inclusão social e combate ao preconceito. Interessados podem se inscrever até o dia 4 de setembro, pelo Conecta Recife, nas modalidades Queimado Misto, Futsal Feminino, Futsal Masculino, Vôlei Feminino e Vôlei Masculino.

Ferramenta de inclusão

Organizados pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), os Jogos do Orgulho reforçam a proposta de valorizar a diversidade, a equidade de gênero e o direito ao lazer. Segundo o secretário Marco Aurélio Filho, a iniciativa busca garantir um espaço seguro e acolhedor para jovens mulheres e jovens LGBTI+.

“Queremos fortalecer a socialização, o bem-estar e o estímulo à atividade física, reafirmando ao mesmo tempo o combate a qualquer forma de preconceito e discriminação”, destacou o gestor.

Como participar?

O representante de cada equipe deve preencher o formulário disponível neste link, também acessível pelo Instagram @sdhjrecife. Entre as exigências estão os dados cadastrais e documentos de todos os participantes.

O edital com todas as regras foi publicado na edição do último sábado (23) do Diário Oficial do Recife. Informações adicionais podem ser obtidas no site e aplicativo Conecta Recife, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 3355-9449.

Celebrando diversidade

O lançamento oficial dos Jogos do Orgulho 2025 ocorreu na última sexta-feira (22), no Nexus Bar, Boa Vista, com apresentação da drag queen Sayuri Heiwa, set da DJ Chell e divulgação do calendário da competição. O evento reforçou o compromisso do Recife com a representatividade e os direitos da população LGBTI+.

Caravana de Direitos marca 11 anos do Centro LGBTI+

Em paralelo à competição, a SDHJ realiza nesta semana a Caravana de Direitos, que celebra os 11 anos do Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+. A programação inclui serviços de saúde, atendimentos de bem-estar, atividades culturais e emissão de documentos.

Na sexta-feira (29), data do aniversário do Centro, será inaugurado o Espaço Conecta, novo ponto de atendimento do Conecta Recife, oferecendo serviços de emprego, cursos profissionalizantes, consultoria jurídica e registro de denúncias contra discriminação.

Cronograma dos Jogos do Orgulho 2025

Inscrições: até 04 de setembro

Divulgação da lista de times inscritos: 05 de setembro

Prazo para recursos: 05 a 08 de setembro

Divulgação final dos times inscritos: 09 de setembro

Encontro técnico com os times: 13 de setembro

Etapas eliminatórias: 20 e 21 de setembro

Grande Final e cerimônia de encerramento: 27 de setembro

Com informações da assessoria

