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fórmula 1 Prefeitura renova contrato com a Fórmula 1 e garante GP de São Paulo em Interlagos até 2035 Neste sábado, às 15 horas, será definido o grid de largada para a corrida de domingo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), o chefão da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e o CEO do Grande Prêmio de São Paulo, Alan Adler, anunciaram neste sábado, a extensão antecipada do contrato da categoria com a prova no Autódromo de Interlagos até 2035. O vínculo em vigor terminaria em 2030.

O circo da Fórmula 1 está em São Paulo neste fim de semana para a realização da 20ª etapa da temporada 2026.

Neste sábado, às 15 horas, será definido o grid de largada da corrida de domingo, agendada para as 14 horas.

Desde o ano passado, Nunes reforçava o interesse em renovar o acordo com a Fórmula 1. Com o crescente interesse de cidades de diferentes países em abrigar uma prova da categoria, a renovação era vista como crucial para um trabalho a longo prazo.



Recentemente, a F1 anunciou uma prova em Ruanda, na África, a partir de 2030. A Argentina é outra interessada em voltar à Fórmula 1 com o reformado autódromo em Buenos Aires.

Recentemente, a etapa paulistana foi sondada para mudar de posição no calendário da F-1, antecipando sua realização para um fim de semana entre abril e maio, para formar um trio com as provas de Miami (Estados Unidos) e Montreal (Canadá).

No entanto, a ideia foi rechaçada por causa dos contratos com a organização de eventos musicais no Autódromo de Interlagos, como o Lollapalooza.

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