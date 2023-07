A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Prefeituras de Jaboatão e Petrolina alteram expediente em dias de jogos do Brasil na Copa Medida das duas cidades segue a que já foi adotadas pelos governos federal e estadual e a PCR

As prefeituras de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e Petrolina, no Sertão de Pernambuco, anunciaram mudança em seus expedientes em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. A decisão segue o modelo que será adotado pelo Governo Federal, Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife.

A alteração do expediente tem como objetivo apoiar as jogadoras da Seleção Brasileira nesta que já é considerada a maior Copa Feminina da história.

Nas duas cidades, quando as partidas começarem às 7h, o expediente terá início às 11h — duas horas após o fim do jogo. Em caso de confrontos às 7h30 ou às 8h, os servidores começarão a trabalhar ao meio-dia.

Em Jaboatão, a prefeitura esclareceu que "as horas não trabalhadas deverão ser compensadas nos dias úteis anteriores e ou subsequentes às datas dos jogos, de acordo com os critérios estabelecidos pelas respectivas secretarias municipais".

Serviços considerados indispensáveis serão mantidos nos horários normais em Jaboatão. Já Petrolina anunciou que ficam de fora da alteração o expediente dos agentes da Guarda Civil Municipal e de Trânsito, as Unidades Básicas de Saúde, creches e escolas públicas municipais, assim como os órgãos prioritários cujas atividades não podem sofrer descontinuidade.

Jogos do Brasil

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (24), às 8h, em jogo contra o Panamá. Ou seja, nesse dia, o expediente nos órgãos citados terá início às 12h.

O segundo jogo será em um sábado, dia 29 de julho, às 7h, contra a França. Como a partida será em fim de semana, não haverá alterações nas repartições.

O Brasil encerra a primeira fase contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, às 7h. O expediente começará, portanto, às 11h.

Possíveis jogos do Brasil no mata-mata

Em caso de classificação em primeiro lugar no grupo

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 8h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 4h

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 7h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 5h

Final: 20/08 (domingo), 7h

Em caso de classificação em segundo lugar no grupo

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 5h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 7h30

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 7h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 5h

Final: 20/08 (domingo), 7h

