Pregando união no clube, Bruno Pivetti é apresentado no Náutico

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União foi uma palavra bastante usada pelo novo técnico do Náutico, Bruno Pivetti, na apresentação oficial desta sexta-feira (25), no Centro de Treinamento Wilson Campos. A meta é engajar torcida, comissão técnica, atletas e corpo diretivo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro para fazer o clube, na visão dele, “brigar de maneira proporcional à qualidade do elenco”.

“O clube necessita de união. Vejo profissionais engajados e é notória a melhora em termos estruturais desde a minha última passagem aqui, tanto no departamento médico quanto no hotel. Pela grandeza do Náutico, nós temos muito a melhorar. Tenho certeza que temos todas as condições de executar um excelente trabalho em um contexto mais favorável”, iniciou.



Elogios

“Temos um elenco qualificado. Estamos a oito pontos da zona de rebaixamento e a nove do G-6. Sou um treinador que não olha para baixo na tabela. Vou sempre mirar o melhor para o Náutico, trabalhando jogo a jogo, mas sem fazer promessas de resultados. Temos um grande trabalho pela frente para somar a maior quantidade possível de pontos e brigar de maneira proporcional à qualidade do elenco”, completou.

O Náutico é o atual 14º colocado da Série B, com 38 pontos. Sem vencer há três jogos, o Timbu terá pela frente no sábado (26) o Sport, no Esportes da Sorte Aflitos. Para o confronto, o treinador destacou que pretende manter a base que vinha jogando, mas deixou claro que vai dar oportunidades também aos atletas que estavam com pouco espaço sob o comando de Hélio dos Anjos.



Oportunidades



“Não podemos perder a espinha dorsal do time. Tenho uma admiração pelo trabalho de Hélio dos Anjos. É um excelente treinador. Sei da qualidade do trabalho desenvolvido aqui. Não à toa teve o acesso à Série B. Agora é ajustar da melhor maneira, colocando algumas particularidades e dar prioridade para os jogadores que já conhecem o nosso modelo de jogo. Temos detalhes táticos a serem ajustados para termos o maior índice de competitividade possível”, apontou, citando a chance de acionar Paulo Sérgio, que não entra em campo desde o final de maio, justamente após um Clássico dos Clássicos.

“O trabalho parte do ponto zero em relação à oportunidade. Todos que estavam treinando em separado serão reintegrados. Uma coisa é tecer juízo de valor estando fora e outra é estar dentro. Preciso oferecer oportunidade para todos. Já trabalhei com Paulo e sei da qualidade que ele tem, principalmente por deter um aspecto valioso, que é a capacidade ímpar de fazer os gols. É um profissional que vai nos ajudar muito nos nove jogos. Mas vamos avaliar o estado de cada jogador para não oferecer uma oportunidade e aumentar o risco de lesão”, explicou.

Com vínculo até o final da temporada, o treinador deixou claro que o foco está no presente. “Temos que ficar atentos às metas de curto prazo. A primeira é o jogo contra o Sport. Depois, os oito jogos restantes. Sei do compromisso que temos para, no mínimo, garantir o Náutico na Série B, oferecendo um ambiente mais leve aos jogadores para, quem sabe, galgar lugares maiores. Minha missão será proporcionar o melhor conforto aos atletas, sendo equilibrado na fase defensiva e sendo arrojado quando tiver a posse de bola. Também precisamos trabalhar a bola parada da melhor maneira e oferecer confiança aos jogadores. Eles são de alto nível no aspecto técnico e temos potencial para disputar da melhor maneira os 27 pontos restantes”, concluiu.

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