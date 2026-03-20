Premiação da Sul-Americana 2026: veja valores fase a fase
Edição tem aumento nos valores de mérito esportivo, vice-campeão e campeão
Com valores atualizados, a Conmebol oficializou, nesta última quinta-feira, os valores de premiação da edição 2026 da Copa Sul-Americana. Houve aumento nas cotas de mérito esportivo, vice-campeão e campeão.
O mérito esportivo subiu de 115 mil dólares (R$ 600 mil) para 125 mil (R$ 652,5 mil) por vitória. Já a premiação por título pulou de 6,5 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões) para 10 milhões (R$ 52,2 milhões).
O vice-campeão, que recebeu 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) em 2025, passará a receber 2,5 milhões (R$ 13,05 milhões) em 2026.
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Premiação da Sul-Americana 2026: veja os valores
Primeira fase (preliminar, time da casa): US$ 225 mil (R$ 1,17 milhão)
Primeira fase (preliminar, time visitante): US$ 250 mil (R$ 1,30 milhão)
Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,56 milhão)
Mérito esportivo: US$ 125 mil (R$ 652,5 mil) por vitória na fase de grupos
Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,61 milhões)
Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões)
Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,65 milhões)
Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,17 milhões)
Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 13,05 milhões)
Campeão: US$ 10 milhões (R$ 52,2 milhões)
Os valores em reais podem flutuar por questões de câmbio.