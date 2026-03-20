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FUTEBOL Premiação da Sul-Americana 2026: veja valores fase a fase Edição tem aumento nos valores de mérito esportivo, vice-campeão e campeão

Com valores atualizados, a Conmebol oficializou, nesta última quinta-feira, os valores de premiação da edição 2026 da Copa Sul-Americana. Houve aumento nas cotas de mérito esportivo, vice-campeão e campeão.

O mérito esportivo subiu de 115 mil dólares (R$ 600 mil) para 125 mil (R$ 652,5 mil) por vitória. Já a premiação por título pulou de 6,5 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões) para 10 milhões (R$ 52,2 milhões).

O vice-campeão, que recebeu 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) em 2025, passará a receber 2,5 milhões (R$ 13,05 milhões) em 2026.





Premiação da Sul-Americana 2026: veja os valores

Primeira fase (preliminar, time da casa): US$ 225 mil (R$ 1,17 milhão)

Primeira fase (preliminar, time visitante): US$ 250 mil (R$ 1,30 milhão)

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,56 milhão)

Mérito esportivo: US$ 125 mil (R$ 652,5 mil) por vitória na fase de grupos

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,61 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,65 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,17 milhões)

Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 13,05 milhões)

Campeão: US$ 10 milhões (R$ 52,2 milhões)

Os valores em reais podem flutuar por questões de câmbio.

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