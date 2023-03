Premiação de avanço na Copa do Brasil pode fazer Náutico ter reforços na próxima semana

A- A+

A vitória do Náutico por 2x1 diante do Vila Nova, na última quinta (9), nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil, garantiu ao Timbu a classificação à terceira etapa do mata-mata nacional e, de quebra, R$ 2,1 milhões de premiação. Dinheiro que, além de ajudar no pagamento dos salários aos atletas e funcionários, também pode contribuir na chegada de novos reforços. De acordo com o técnico Dado Cavalcanti, os pernambucanos podem ter novidades no elenco já na próxima semana.



“Temos um departamento específico de capacitação (de reforços). Nosso grupo é enxuto e alguns ajustes vão acontecer na próxima semana. Temos espaço para receber novos atletas, contribuindo com a evolução técnica, com cuidado para buscar dentro do perfil que construímos. Muitas vezes, abrimos mão da condição técnica, mas não do caráter e do comprometimento do atleta, que jogue de corpo e alma em um grupo de atletas brioso que está honrando as cores do Náutico”, afirmou.





Somando a cota de participação na primeira fase e o avanço à segunda, após eliminar o São Bernardo/SP, o Náutico já garantiu R$ 3,75 milhões. A terceira etapa da Copa do Brasil ainda não tem data definida, assim como o adversário do Timbu, que sairá de sorteio.



O Náutico volta a campo no domingo (12), às 16h30, diante do Salgueiro, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

