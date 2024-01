A- A+

Copa do Nordeste Premiação milionária: veja quanto Náutico e Sport podem faturar na Copa do Nordeste Competição vai distribuir aproximadamente R$ 49 milhões aos times participantes

Na última quinta-feira (18), Náutico e Sport conheceram seus adversários na Copa do Nordeste 2024. Enquanto o Leão está presente no Grupo A, o Timbu figura no Grupo B da competição, que tem representantes dos nove estados nordestinos. Em 2023, foram distribuídos R$ 42 milhões em premiação. Nesta temporada, o valor destinado aos participantes vai girar na casa dos R$ 49 milhões.

Entre os times que recebem a maior cota do torneio, ao lado de Fortaleza, Bahia e Ceará, o Sport ganhará R$ 3,3 milhões apenas na fase de grupos.

O Náutico, por sua vez, apenas por disputar a competição, vai embolsar R$ 2,5 milhões. O Timbu está no segundo grupo que mais recebe junto de CRB, Vitória e ABC.

No mata-mata a premiação será dividida da seguinte forma: R$ 525 mil serão pagos nas quartas de final e R$ 735 mil na semifinal. Na final, o vice-campeão recebe R$ 1,3 milhão, além do acumulado nas fases anteriores, enquanto o campeão soma mais R$ 2,1 milhões.

Assim, entre os clubes pernambucanos, em caso de título o Sport pode faturar R$ 6,7 milhões no Nordestão. Já o Náutico, se alcançar a conquista inédita, vai receber R$ 5,9 milhões.

Eliminados na fase prelimiar da Copa do Nordeste, Retrô e Santa Cruz acumularam R$ 315 mil e R$ 126 mil, respectivamente. Enquanto a Fênix caiu na segunda fase do pré-Nordestão, para a Juazeirense, a Cobra Coral foi eliminada ainda na primeira jornada, diante do Altos.

Confira a premiação da Copa do Nordeste 2024

Fase preliminar

1ª fase: R$ 126 mil

2ª fase: R$ 189 mil

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,3 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, Náutico e ABC): R$ 2,5 milhões.

Cota 3 (Botafogo-PB, Juazeirense-BA, Altos-PI e América-RN): R$ 1,9 milhão.

Cota 4 (Treze-PB, Itabaiana-BA, River-PI e Maranhão): R$ 1,2 milhão.

Fase mata-mata



Quartas de final: R$ 525 mil

Semifinal: R$ 735 mil

Vice-campeão: R$ 1,3 milhão

Campeão: R$ 2,1 milhões

