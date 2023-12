Premiação "Pernambuco Campeão" homenageia centenas de atletas pernambucanos

A- A+

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) realizou, na noite da última terça-feira (19), a premiação Pernambuco Campeão, como uma forma de reconhecer e homenagear atletas, paratletas e treinadores, representantes do Estado, que foram destaques em 2023. O evento aconteceu no auditório da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata- na Região Metropolitana do Recife.

O total da premiação contou com 280 troféus foram entregues entre atletas, paratletas e treinadores indicados por 47 federações esportivas. Os prêmios principais foram nas seguintes categorias: atleta masculino, atleta feminino, paratleta masculino, paratleta feminino, treinador e treinadora.

Os candidatos foram selecionados por convite da SEE, federações, ligas e associações esportivas que atuam em Pernambuco. Com base na análise do currículo esportivo dessas indicações, o Conselho Estadual de Esporte e Lazer, em colaboração com um grupo de convidados da imprensa esportiva e personalidades da área, elaborou a lista dos escolhidos em três colocações.

O secretário executivo de Esportes, Luciano Leonildo, exaltou o momento. “Essa é uma grande festa do esporte pernambucano, no qual a gente celebra todas as conquistas de medalhas, de troféus, de avanços de todas as modalidades esportivas. Para isso, a gente fez um convite a todas as federações, ligas e associações que desenvolvem o esporte no estado para indicar os seus melhores atletas paratletas e treinadores", disse.

LISTA DOS VENCEDORES DA PREMIAÇÃO PERNAMBUCO CAMPEÃO

Melhor Atleta Masculino:

1º Fernando Ferreira (Atletismo)

2º Filipe Duarte (Beach Soccer)

3º Roberth Vieira (Tiro Esportivo)

Melhor Atleta Feminino:

1ª Carolina Barbosa (Boxe)

2ª Carolina Oliveira (Natação)

3ª Andrielly Duarte (Triatlo)

Melhor Paratleta Masculino:

1º Sandro Varela (Paratletismo)

2º Lucas Carvalho (Tênis de mesa paralímpico)

3º Roberto Pino (Surf adaptado)

Melhor Paratleta Feminino:

1ª Maria Carolina Santiago (Natação paralímpica)

2ª Andreza Vitória (Bocha)

3ª Fernanda Yara (Paratletismo)

Melhor Técnico:

1º Cristiano Rocha (Handebol)

2º Ismael Marques (Paratletismo)

3º Sadler Vasconcelos (Natação)

Melhor Técnica:

1ª Poliana Cruz (Bocha)

2ª Fátima Coelho (Ginástica Rítmica)

3ª Conceição Margarida (Ciclismo)

Outras homenagens

Outros oito troféus também foram entregues a gestores e gestoras com atuação que se destacam pelo incentivo esportivo e educacional. Foram eles:



Ana Cristina Dias - Secretária Executiva de Ensino Médio e Profissional

Natanael Silva - Secretário Executivo de Articulação Municipal

Daniel Coelho - Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco

Marcos Nunes - Diretor-Presidente da Arena de Pernambuco

Katarina Costa - vice-presidente do CREF

Marcelo Falcão - Presidente da Federação Aquática Pernambucana

Rosangela Maia - Gerente do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont Recife

Socorro Pereira - Gerente do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont Petrolina

Veja também

Copa do Mundo 'Treinador furioso': vídeo de bronca de Scaloni no intervalo na final da Copa viraliza; assista