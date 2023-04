Premiação por jogo, por fase e por título: entenda como clubes podem enriquecer na Libertadores

A- A+

A glória de ganhar o maior título do futebol sul-americano não é a única coisa que está em jogo nesta temporada na Libertadores. Para a edição 2023, a Conmebol instituiu nova premiação em dinheiro, tornando a competição ainda mais rentável para os clubes participantes, mesmo para aqueles que não vançarão até as fases finais.

Direto ao ponto: quais são as premiações, por fase, por jogo e pelo título da Libertadores 2003?

Fase de grupos (participação): US$ 3 milhões (R$15,2 milhões)

Bônus por cada vitória na fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões)

Título: US$ 18 milhões (R$ 91 milhões)

Vice-campeonato: US$ 7 milhões (R$ 35,5 milhões)

A novidade para a edição é justamente o bônus por vitórias na fase de grupos, que tende a valorizar ainda mais essa parte da competição. Só pela participação no grupos, os clubes já garantem os US$ 3 milhões (R$ 1,5 milhão).

Num cenário hipotético que uma equipe consiga vencer as seis partidas da fase de grupos, o bônus chegaria a US$ 1,8 milhão (R$ 9,1 milhões). Com os US$ 3 milhões (R$15,2 milhões) de participação, mais os US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões) de classificação às oitavas, poderia entrar no mata-mata já com R$ 30,6 milhões no bolso.

Na prática, é possível acumular até US$ 28 milhões (R$ 142 milhões) com uma campanha perfeita na competição, com título e seis vitórias na fase de grupos.

