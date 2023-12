Premiação Série A e Série B: veja quanto cada um dos times levou

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) premia as equipes de acordo com a posição no campeonato. Para o campeão, o valor recebido é de R$ 47,5 milhões. O valor é R$ 2,5 milhões superior ao do primeiro colocado de 2022, que foi R$ 45 milhões.

Para os times que ficaram no G-6 e que garantiram vaga para a Libertadores, a premiação varia dos R$ 47,5 milhões do 1° colocado aos R$ 33,5 milhões do 6°.

A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão do Brasileirão é repartida entre os clubes participantes de acordo com a posição final na tabela. O campeão recebe a maior fatia (10%), o vice ganha um pouco menos e assim por diante.

Os quatro times rebaixados para a Série B não serão premiados. A CNN publicou os valores de cada clube. Veja abaixo:

Série A

Palmeiras - R$ 47,8 milhões

Grêmio - 45,1 milhões

Atlético-MG: R$ 42,7 milhões

Flamengo: R$ 40,3 milhões

Botafogo: R$ 38 milhões

Bragantino: R$ 35,5 milhões

Fluminense: R$ 33,2 milhões

Athlético-PR: R$ 30,8 milhões

Internacional: R$ 28,5 milhões

Fortaleza: R$ 26,1 milhões

São Paulo: R$ 20,4 milhões

Cuiabá: R$ 19 milhões

Corinthians: R$ 17,6 milhões

Cruzeiro: R$ 17,1 milhões

Vasco: R$ 16,5 milhões

Bahia: R$ 16 milhões

Série B

O valor da premiação para o campeão da Série B deste ano, o Vitória, é o mesmo pago ao Cruzeiro pelo título em 2022: R$ 2,5 milhões. Pelo menos foi essa a promessa feita pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em 2022 ele revelou que, de forma inédita (uma vez que não está previsto em contrato), mais de R$ 5 milhões foram divididos para os quatro primeiros colocados da Série B.

Assim, se mantiver o prometido, além do Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético também serão contemplados (com a divisão dos R$ 2,5 milhões restantes).

