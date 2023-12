Premier League anuncia novo acordo recorde de direitos de transmissão

A- A+

A Premier League anunciou nesta segunda-feira (4) um novo acordo sobre direitos de transmissão da liga nacional inglesa por um valor recorde de 6,7 bilhões de libras esterlinas (R$ 41,4 bilhões na cotação atual) por quatro anos a partir da temporada 2025/2026.

O contrato atual (2022-2025), o mais elevado entre as grandes ligas europeias, é de 5 bilhões de libras (R$ 30,9 bilhões) em três anos e cobre 200 jogos por temporada.

Os direitos de transmissão permanecem relativamente estáveis, passando de 1,06 bilhão de libras (R$ 6,55 bilhões) de média por temporada para 1,67 bilhão (R$ 10,33 bilhões) com o novo acordo.

Ainda assim, os direitos futuros são referentes a um maior número de jogos televisionados: pela primeira vez, todos os jogos de uma rodada serão transmitidos ao vivo, exceto os que acontecem na faixa das 15h00 de sábado, no horário local (não exibidos para favorecer o comparecimento do público nos estádios).

As emissoras Sky Sports e TNT Sports mantiveram seus direitos de transmissão dos jogos ao vivo. A Amazon, que tinha os direitos de 20 jogos por temporada, ficou fora do novo acordo.

Sky irá transmitir pelo menos 215 jogos por temporada e a TNT 52.

Por sua vez, a BBC Sport mantém os direitos do seu principal programa, o 'Match of the Day', que faz os resumos das partidas.

"O resultado deste processo destaca a força da Premier League", declarou Richard Masters, diretor geral da organizadora da primeira divisão inglesa.

Veja também

Futebol Náutico anuncia contratação do lateral-direito Danilo Belão