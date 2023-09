A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Premier League: City vence West Ham e se mantém na liderança; Brighton agrava crise do United Com o resultado, os 'Blues' chegam a 15 pontos com 100% de aproveitamento no campeonato, enquando os 'Reds' emplacam terceira derrota seguida

O Manchester City venceu por 3 a 1 em sua visita ao West Ham (6º) neste sábado (16) e se manteve por mais uma semana na liderança da Premier League, numa quinta rodada em que o Brighton (3º) venceu em Old Trafford, agravando a crise do Manchester United (12º).

Os londrinos abriam o placar no primeiro tempo por meio de James Ward-Prowse (36'), mas o City virou após o intervalo com gols do jovem belga Jéremy Doku (46'), do português Bernardo Silva (76') e do norueguês Erling Haaland (86'), que marcou seu sétimo em cinco jogos do campeonato.

Já para o jovem Doku (21 anos), foi o primeiro gol pelo City, que o contratou neste verão junto ao francês Rennes, o que o deixou muito feliz. "Consegui marcar e ajudar a equipe e isso me enche de felicidade".

"Respondemos de forma excelente. Criamos inúmeras chances no primeiro tempo sem conseguir convertê-las, mas não desistimos. Eles marcaram um gol por um erro meu e isso me afetou. Mas soubemos reagir. Continuamos pressionando, marcamos três gols e tivemos uma atuação excelente", completou.

Com esta vitória, a equipe de Pep Guardiola segue 100% com 15 pontos, mais do que o Tottenham, que conquistou os três pontos diante do Sheffield United (17º) com uma virada nos acréscimos, com gols do brasileiro Richarlison (90+8') e do sueco Dejan Kulusevski (90+10).

O gol de cabeça de Richarlison pode ajudar o brasileiro a superar o momento difícil que vive devido a uma falta de ineficiência nas finalizações, tanto pelo clube quanto pela seleção brasileira.

Ele até anunciou recentemente que ia pedir ajuda psicológica e seu treinador nos Spurs, o australiano Ange Postecoglou, declarou na véspera do jogo que estava disposto a oferecer "apoio emocional" ao atacante para que superasse o mau momento.

A equipe visitante abriu o placar minutos antes com um gol do brasileiro Gustavo Hamer (73').

"Richy foi fantástico", elogiou Postecoglou. "Às vezes, quando você luta com alguns aspectos da sua vida, você se deixa levar em outras áreas, mas o futebol é uma área que ele pode controlar e ele trabalha duro todos os dias nos treinos e hoje teve a sua recompensa", acrescentou.

Quem está em terceiro na classificação, com os mesmos pontos do Tottenham, é o Liverpool, que também venceu neste sábado. O triunfo veio em sua visita ao Wolverhampton (15º) por 3 a 1.

Os 'Reds', que não puderam contar com o capitão Virgil van Dijk, suspenso, prolongaram sua invencibilidade para 16 jogos no campeonato, série que começou no final da temporada passada. O Wolverhampton lutou nos últimos 15 minutos e poderia ao menos ter diminuído.

Já a equipe comandada por Jürgen Klopp, que perdia após sofrer um gol do sul-coreano Hwang Hee Chan aos sete minutos, venceu graças a um bom segundo tempo com gols de Cody Gakpo (55'), Andy Robertson (85') e Hugo Bueno (90+2' contra) com duas assistências de Salah.

O atacante egípcio, que havia balançado as redes na vitória sobre o Aston Villa (3-0), antes da pausa internacional para os jogos das seleções, provou mais uma vez que o assédio do futebol saudita para contratá-lo por um salário imenso, durante a pré-temporada, não afetou sua vontade de vencer e nem a sua eficiência.

Após a vitória deste sábado no estádio Le Molineux, o Liverpool soma agora 13 pontos em cinco jogos.

E em quarto lugar, três pontos atrás do líder, está o Brighton, que aprofundou um pouco mais a crise do Manchester United após profanar o templo de Old Trafford. A equipe comandada por Erik Ten Hag sofreu a terceira derrota em cinco jogos e agora está 9 pontos atrás do seu maior rival.

Completamente à deriva, os Red Devils sofreram três gols, marcados por Danny Welbeck (20'), o alemão Pascal Grob (53') e o português João Pedro (71'), antes de diminuir por meio do francês Hannibal Mejbri (73').

"São momentos difíceis, mas vamos continuar a lutar e, se permanecermos unidos e jogarmos em equipe, vamos nos recuperar", garantiu o treinador holandês.

No último jogo deste sábado, o Newcastle pôs fim a uma série negativa de três derrotas consecutivas, este sábado ao derrotar o Brentford (1-0), a três dias de seu regresso à Liga dos Campeões, contra o Milan. Os 'Magpies' (11º) conquistaram os três pontos graças a um pênalti convertido por Callum Wilson (64').

No domingo os destaque são as visitas do Arsenal (5º) ao Everton (18º) e do Chelsea (14º) ao Bournemouth (16º).

