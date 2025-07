Premier League lidera mercado e assina 9 das 10 maiores transferências da temporada; veja ranking

A- A+

A janela de transferências do meio do ano ainda nem fechou e já escancara um cenário conhecido: a hegemonia da Premier League fora dos gramados. Reaberto oficialmente no dia 10 de julho, o mercado da bola já superou os R$ 26 bilhões em movimentações financeiras, com os clubes ingleses abocanhando o protagonismo — e os principais reforços da temporada.

Das dez transferências mais caras até o momento, nove foram feitas por equipes da Inglaterra. O único clube não britânico no top 10 é o Real Madrid, que aparece em oitavo lugar com a contratação do zagueiro Dean Huijsen, ex-Bournemouth, por €62,5 milhões. No topo da lista, o Liverpool desembolsou €125 milhões (cerca de R$ 815 milhões) para tirar Florian Wirtz do Bayer Leverkusen, estabelecendo a maior compra da janela até agora.

A força econômica da Premier League se expressa em números: os ingleses somam sozinhos €650 milhões apenas entre as dez maiores transações — uma amostra do abismo financeiro que separa o futebol britânico dos demais mercados.

Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Newcastle estão entre os clubes que mais gastaram. Com o mercado aberto até o dia 1º de setembro na maioria das ligas, é possível que novos recordes ainda sejam quebrados.

Entre os nomes mais caros estão o brasileiro Matheus Cunha, agora no Manchester United por €74,2 milhões, e João Pedro, contratado pelo Chelsea por €63,7 milhões. O Brasil, aliás, divide com a Espanha o posto de nacionalidade mais presente no top 10, com dois representantes cada, reafirmando o status do país como celeiro de talentos, mesmo diante do crescimento das categorias de base europeias.

Confira o top 10:

Florian Wirtz – Liverpool – €125 milhões

Matheus Cunha – Manchester United – €74,2 milhões

Viktor Gyökeres – Arsenal – €73 milhões

Martín Zubimendi – Arsenal – €70 milhões

Jamie Gittens – Chelsea – €64,3 milhões

Mohammed Kudus – Tottenham – €63,8 milhões

João Pedro – Chelsea – €63,7 milhões

Dean Huijsen – Real Madrid – €62,5 milhões

Anthony Elanga – Newcastle – €61,4 milhões

Tijjani Reijnders – Manchester City – €55 milhões

