Campeonato Inglês Sem Haaland e De Bruyne, Premier League divulga indicados a melhor jogador da temporada Liverpool é o time com mais jogadores na lista, com três, sendo eles Ryan Gravenberch, Mohamed Salah e Virgil van Dijk

Três nomes de destaque da campanha vitoriosa do Liverpool na última temporada foram indicados ao prêmio de melhor jogador da Premier League: Ryan Gravenberch, Mohamed Salah e Virgil van Dijk.

A lista, divulgada nesta quinta-feira (15), também conta com jogadores de times "alternativos" da liga e deixa de fora nomes como Erling Haaland e Kevin De Bruyne.

Além deles, a lista contempla outros nomes que também se destacaram nesta temporada. Morgan Gibbs-White e Chris Wood, ambos do Nottingham Forest, foram responsáveis por um desempenho surpreendente do clube na Premier League, contribuindo ofensivamente com gols e assistências.

Alexander Isak, atacante sueco do Newcastle United, ganhou destaque pela capacidade de finalização e presença em campo. Bryan Mbeumo, ponta do Brentford, impressionou pela velocidade e criatividade, enquanto Declan Rice, meio-campista do Arsenal, se mostrou essencial no equilíbrio entre defesa e ataque dos Gunners.

Por outro lado, nomes que foram considerados favoritos ao prêmio ficaram de fora da lista, gerando certa surpresa. Os jogadores Erling Haaland e Kevin De Bruyne, do Manchester City, Bukayo Saka, do Arsenal, não foram citados.

