Campeonato Inglês Newcastle afunda Everton e se consolida em 3º; United fica no empate com Tottenham Brasileiro Joelinton brilhou em mais uma boa vitória do time alvinegro

O Newcastle consolidou seu terceiro lugar com uma vitória por 4 a 1 sobre o Everton (19º) fora de casa, nesta quinta-feira (27) no encerramento da 33ª rodada da Premier League, em que o Manchester United desperdiçou uma vantagem de dois gols e acabou empatando em sua visita ao Tottenham, ficando no 2 a 2.

O United é o quarto colocado e continua fechando a 'zona da Champions', agora com 60 pontos, seis a mais que Tottenham (5º) e Aston Villa (6º), que disputaram dois jogos a mais.

O Newcastle é o terceiro com 62 pontos e um jogo a menos que Tottenham e Aston Villa.

Um ano e meio depois da compra do clube pelo fundo soberano da Arábia Saudita, o Newcastle já parece muito próximo de voltar à Liga dos Campeões.

No último domingo havia goleado o Tottenham por 6 a 1 e agora conseguiu mais uma vez uma vitória maiúscula, apesar da resistência do Everton.

Callum Wilson colocou o time do técnico Eddie Howe na frente aos 29 minutos, aproveitando uma rebatida de Jordan Pickford na primeira tentativa do brasileiro Joelinton.

A partida ficou aberta até a reta final. No minuto 72, Joelinton aumentou e logo em seguida (75') Callum Wilson marcou o terceiro de sua equipe e o segundo seu.

Dwight McNeil diminuiu para o Everton (80') mas um minuto depois Jacob Murphy fez 4 a 1 para os visitantes em Goodison Park (81').

Já o Manchester United esteve perto de também dar um grande passo rumo à próxima Liga dos Campeões. O time cedeu o empate (2-2) contra o Tottenham, mas de qualquer maneira sua situação também é favorável.

Quatro dias depois de se classificar para a final da Copa da Inglaterra nos pênaltis contra o Brighton, o técnico Erik Ten Hag repetiu dez de seus onze titulares daquela partida.

Jadon Sancho (7') e Marcus Rashford (44') colocaram os 'Red Devils' na frente antes do intervalo e os 'Spurs' reagiram a tempo, com gols do espanhol Pedro Porro (56') e do sul-coreano Son Heung-min (79').

Nos acréscimos, o brasileiro Casemiro, de cabeça, teve uma grande oportunidade de dar a vitória ao United, mas a bola foi para fora.

Na outra partida do dia, o Bournemouth (14º) venceu por 1 a 0 o lanterna Southampton, que continua se aproximando do rebaixamento. O autor do único gol da partida foi Marcus Tavernier (50').

Na quarta-feira foi disputado o jogo mais esperado da rodada e o Manchester City (2º) venceu o Arsenal (1º) por 4 a 1.

Os 'Citizens' ficaram a dois pontos dos 'Gunners', mas com a vantagem de terem disputado dois jogos a menos.

