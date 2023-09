Premier League: torcedora lê livro na arquibancada enquanto time é goleado por 8x0

A- A+

O modesto Sheffield United assumiu a lanterna da Premier League após a rodada deste fim de semana. Isso porque o time sofreu uma goleada de 8x0 para o Newcastle, atuando em casa neste domingo. Agora, com apenas um ponto em seis partidas, o time ocupa a última colocação, com o mesmo ponto solitário de Burnley e Luton, mas com saldo negativo pior, de doze gols.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a reação de uma torcedora do clube, que acompanhava a partida da arquibancada. Quando o placar já marcava 7x0 para o adversário, e parte da torcida local já deixava o estádio, a senhora, devidamente trajada com a camisa e um cachecol do clube, deixou a partida de lado e decidiu ler um livro.

O momento, flagrado pela transmissão da partida, viralizou nas redes sociais. “Que livro a torcedora do Sheffield United estava lendo?”, brincou um perfil nas redes sociais. “Pelo menos ela ficou até o apito final”, disse outro.

O Sheffield volta a campo pela Premier League no próximo sábado, quando visita o West Ham, em Londres. Uma vitória — embora improvável — pode já tirar o time da zona de rebaixamento, uma vez que o Bournemouth, 17º, tem três pontos.

Things are getting so bad with Sheffield United losing 7-0 against Newcastle that this fan has took to read a book instead... pic.twitter.com/NyFP5ROsp1 — GARFIELD JP (@GarfieldUtd) September 24, 2023

