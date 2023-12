A- A+

Prêmio Brasil Olímpico Prêmio Brasil Olímpico acontece nesta sexta (15), no Rio de Janeiro; veja os principais candidatos A convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB), a Folha de Pernambuco vai acompanhar o evento in loco, na Cidade das Artes

Rio de Janeiro- Chegou a hora. Os melhores atletas brasileiros do ano de 2023 serão conhecidos, em diversas categorias, nesta sexta-feira (15) com a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico. O evento de gala vai acontecer na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O PBO de 2023 vai celebrar a grande participação do Time Brasil nos Jogos Pan-americanos Santiago. A competição que aconteceu entre os meses de outubro e novembro no Chile fez o Brasil quebrar seu recorde de medalhas. Ao total, foram 205 pódios com 66 de ouro- outro recorde para a delegação brasileira. O resultado expressivo colocou os atletas brasileiros como o segundo lugar geral, atrás apenas dos Estados Unidos.

A principal premiação em disputa nesta noite, de Melhor Atleta do Ano de 2023, tem grandes candidatos- tanto no masculino como no feminino. Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística) são as concorrentes femininas. Rebeca Andrade, inclusive, briga foi eleita a Atleta do Ano em 2022 e é a favorita para conquistar pelo segundo ano consecutivo.

No masculino, a disputa está entre Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D´Almeida (tiro com arco). O COB comunicou que a partir deste ano de 2023, o prêmio de Melhor Atleta do Ano passará a ser chamado de Trófeu Rei Pelé- em homenagem ao maior atleta brasileiro que não chegou a disputar as Olímpiadas.

A categoria que mais levou prêmios de Melhor Atleta no PBO foi, disparada, a ginástica artística com 11 títulos. Em segundo lugar, vem o atletismo com seis e o vôlei fecha o pódio com cinco. Confira a lista por modalidades:

Ginástica artística – 11 (2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2014, 2019, 2021 e 2022)

Atletismo – 6 (1999, 2004, 2008, 2010, 2011 e 2022)

Vôlei – 5 (2000, 2002,2006, 2010 e 2012)

Canoagem – 4 (2015, 2016, 2018 e 2021)

Natação – 4 (2007, 2008, 2009 e 2011)

Judô – 4 (2005, 2009, 2016 e 2017)

Tênis – 4 (1999, 2000, 2003 e 2017)

Maratona aquática – 3 (2013, 2015 e 2018)

Vela – 3 (2001, 2013 e 2014)

Boxe – 1 (2018)

Taekwondo – 1 (2005)

A edição de 2023 será a 24° da história do Prêmio Brasil Olímpico. Algumas premiações serão entregues de forma inédita: Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. Somam-se a estes os tradicionais Atleta do Ano (masculino e feminino), Melhor das Modalidades, Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo e Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que é oferecido aos atletas que se destacaram e construíram um legado consistente e eterno, já teve o vencedor de 2023 anunciado pelo Cômite Olímpico Brasileiro. Chiaki Ishii, japonês naturalizado brasileiro, o será homenageado. Ele conquistou a primeira medalha para o Brasil no judô (bronze), nos Jogos de Munique-1972.

Além desse pioneirismo, Chiaki Ishii contribuiu com o desenvolvimento de alguns medalhistas olímpicos com sua academia em São Paulo. Os exemplos são Walter Carmona e Rafael “Baby” Silva.

Os principais prêmios foram escolhidos por especialista em esporte olímpico até o dia 29 de novembro. O público participou da votação de algumas categorias como: Atleta da Torcida e Prêmio Inspire e os novos Atleta Revelação e Retorno do Ano. As votações aconteceram até o dia do Prêmio Brasil Olímpico.

Veja também

Basquete São Paulo estreia na Champions das Américas em busca do bicampeonato