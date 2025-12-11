A- A+

Esportes olímpicos Prêmio Brasil Olímpico celebra destaques do esporte nacional em 2025; confira ganhadores Evento organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) foi realizado nesta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - Maior evento de celebração do esporte brasileiro, o Prêmio Brasil Olímpico (PBO) 2025, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), foi realizado nesta quinta-feira (11), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Diversos atletas se reuniram para relembrar conquistas e parabenizar talentos nacionais.

Premiação

Nas categorias Melhor Atleta do Ano feminino e masculino, os vencedores foram Maria Clara Pacheco (taekwondo) e Caio Bonfim (marcha atlética), respectivamente. O atleta revelação do ano foi Rebeca Lima, do boxe.

Gabi Guimarães, do vôlei, e João Fonseca, do tênis, venceram nas categorias Atleta da Torcida feminino e masculino, respectivamente. Na lista de melhores treinadores, os ganhadores foi Gianetti Bonfim, da marcha atlética e mãe de Caio Bonfim, e Diego Guimarães, do taekwondo.

O PBO também premiou diversos atletas por modalidade. Um deles foi o pernambucano Jhon Xavier, do pentatlo moderno.

"Foi surreal. Quando vi meu nome, chorei de emoção junto com a minha mãe", vibrou o pernambucano, morador do Alto Santa Teresinha, na Zona Norte do Recife.

Além dele, ganharam Ana Marcela Cunha (águas abertas), Caio Bonfim (atletismo), Juliana Viana (badminton), Gabriela Guimarães (basquete 3x3), Yago Santos (basquete 5x5), Victor Coutinho (beisebol), Rebeca Lima (boxe), Ana Sátila (canoagem slalom), Gabriel Assunção/Jacky Goldmann (canoagem velocidade), Gustavo 'Bala Loka' (ciclismo bmx freestyle), Paola Reis (ciclismo bmx racing), Tota Magalhães (ciclismo estrada), Ulan Galinski (ciclismo mountain bike), João Vitor (ciclismo pista), Laura Cardoso (cricket), Lucas Pinheiro (desporto na neve), Nicole Silveira (desporto no gelo), Ana Kohler (escalada esportiva), Isabela Carvalho (esgrima) e Karol Souza (flag football).

No futebol, a vencedora foi Marta. Flávia Saraiva (ginástica artística), Camilla Gomes (ginástica de trampolim), Duda Arakaki/Maria Paula Caminha/Mariana Gonçalves/Nicole Pircio/Sofia Madeira (ginástica rítmica), Fred Biondi (golfe), Bruna de Paula (handebol), João Victor (hipismo adestramento), Márcio Jorge (hipismo completo), Stephan Barcha (hipismo salto), Yuri Van der Heijden (hóquei sobre grama), Daniel Cargnin (judô), Titus Chapman (lacrosse), Laura Amaro (levantamento de peso), Gabriela Regly (nado artístico) e Guilherme Caribe (natação) também ganharam.

Completam a lista João Fernandes (Polo aquático), Beatriz Tavares (remo), David de Souza (remo de praia), Thalia Costa (rugby 7), Anna Santos/Luana Lira (saltos ornamentais), Rayssa Leal (skateboarding), Mayra Akamine (softbol), Diego Gobbi (squash), Yago Dora (surf), Maria Clara Pacheco (taekwondo), João Fonseca (tênis), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D’Almeida (tiro com arco), Felipe Wu (tiro esportivo), Miguel Hidalgo (triatlo), Mateus Isaac (vela), Carol Solberg/Rebecca (vôlei de praia), Gabi Guimarães (vôlei), Pedro Henrique Rodrigues (wrestling) e Eduarda Rodrigues (wrestling livre)

Homenagem

Na edição deste ano, o COB criou uma premiação para destacar os gestos de espírito olímpico, ética e humanidade no esporte. Trata-se da Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, em homenagem ao atleta brasileiro que ganhou o bronze na maratona dos Jogos Olímpicos Atenas 2004.

Na ocasião, Vanderlei foi derrubado pelo padre irlandês Cornelius Horan, que invadiu a prova quando o brasileiro liderava a disputa. Mesmo prejudicado, o maratonista terminou em terceiro, sendo ovacionado no estádio Panatenaico.

O prêmio ficou com Andrei Jessé, Diogo Volkmann, Kayki Rocha e Miguel Marques, atletas do Quatro Sem, da equipe de remo. O quarteto conquistou o bronze nos Jogos Pan-americanos de Assunção 2025.

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva, criado em homenagem ao primeiro bicampeão olímpico do Brasil e que premia atletas com trajetória expressiva no esporte, foi dado ao velejador Robert Scheidt, maior medalhista olímpico do país, ao lado de Torben Grael, com cinco pódios.

A equipe do ano foi o conjunto de Ginástica Rítmica. Davi Souza de Lima, do atletismo, e Clarisse Valim, do judô, foram homenageados como destaques dos Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025.

*O repórter viajou a convite do COB

Veja também