"OSCAR DO ESPORTE"

Prêmio Laureus 2026: cerimônia será em Madri pelo terceiro ano consecutivo

Anúncio dos indicados nas sete categorias da premiação será feito na próxima semana

Prêmio Laureus de 2026 será em Madri Prêmio Laureus de 2026 será em Madri  - Foto: Prêmio Laureus/Divulgação

A edição do Prêmio Laureus de 2026, considerado o Oscar do esporte, acontecerá no dia 20 de abril no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha. A capital espanhola foi escolhida pela terceira vez consecutiva. O anúncio dos indicados nas sete categorias será feito na próxima semana.

Madri foi escolhida por se destacar como sede do Madrid Open e da grande final da Vuelta a España no ciclismo, além de ser a cidade escolhida para sediar o Gran Premio d’España de Fórmula 1. O fato de contar com dois clubes gigantes do futebol — Real Madrid e Atlético de Madrid — também pesou na escolha.

"Sinto-me verdadeiramente honrado por minha cidade natal sediar novamente esta maravilhosa celebração do esporte mundial. Os Prêmios Laureus World Sports são especiais não apenas por reconhecerem conquistas e sucessos esportivos, mas também pela mudança positiva que o esporte pode promover em nossa sociedade. Mal posso esperar para receber novamente em Madri os maiores atletas do mundo – ao lado da família Laureus – para celebrar mais um ano incrível do esporte", disse Raúl González Blanco, membro da Laureus World Sports Academy e lenda do Real Madrid.

O prêmio é dado aos melhores atletas/equipes de 2025, após votação da imprensa mundial. São premiados o/a melhor atleta, o melhor retorno, a revelação, a melhor equipe, melhor atleta de ação, melhor paratleta e prêmio pela carreira. A icônica estatueta Laureus será entregue a um vencedor em cada uma das sete principais categorias.

Os vencedores serão escolhidos pelo júri máximo do esporte: a Laureus World Sports Academy. Além da tradicional estatueta, os Prêmios Laureus World Sports 2026 voltarão a incluir o Prêmio Laureus Sport for Good, 26 anos após sua criação, na primeira cerimônia.

Ano passado, os principais vencedores foram o jogador de futebol Lamine Yamal, as ginastas Simone Biles e Rebeca Andrade e o campeão olímpico Armand Duplantis.

