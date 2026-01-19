A- A+

"OSCAR DO ESPORTE" Prêmio Laureus 2026: cerimônia será em Madri pelo terceiro ano consecutivo Anúncio dos indicados nas sete categorias da premiação será feito na próxima semana

A edição do Prêmio Laureus de 2026, considerado o Oscar do esporte, acontecerá no dia 20 de abril no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha. A capital espanhola foi escolhida pela terceira vez consecutiva. O anúncio dos indicados nas sete categorias será feito na próxima semana.

Madri foi escolhida por se destacar como sede do Madrid Open e da grande final da Vuelta a España no ciclismo, além de ser a cidade escolhida para sediar o Gran Premio d’España de Fórmula 1. O fato de contar com dois clubes gigantes do futebol — Real Madrid e Atlético de Madrid — também pesou na escolha.

"Sinto-me verdadeiramente honrado por minha cidade natal sediar novamente esta maravilhosa celebração do esporte mundial. Os Prêmios Laureus World Sports são especiais não apenas por reconhecerem conquistas e sucessos esportivos, mas também pela mudança positiva que o esporte pode promover em nossa sociedade. Mal posso esperar para receber novamente em Madri os maiores atletas do mundo – ao lado da família Laureus – para celebrar mais um ano incrível do esporte", disse Raúl González Blanco, membro da Laureus World Sports Academy e lenda do Real Madrid.

O prêmio é dado aos melhores atletas/equipes de 2025, após votação da imprensa mundial. São premiados o/a melhor atleta, o melhor retorno, a revelação, a melhor equipe, melhor atleta de ação, melhor paratleta e prêmio pela carreira. A icônica estatueta Laureus será entregue a um vencedor em cada uma das sete principais categorias.

Os vencedores serão escolhidos pelo júri máximo do esporte: a Laureus World Sports Academy. Além da tradicional estatueta, os Prêmios Laureus World Sports 2026 voltarão a incluir o Prêmio Laureus Sport for Good, 26 anos após sua criação, na primeira cerimônia.

Ano passado, os principais vencedores foram o jogador de futebol Lamine Yamal, as ginastas Simone Biles e Rebeca Andrade e o campeão olímpico Armand Duplantis.

