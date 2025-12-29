A- A+

Esportes Olímpicos Prêmio Pernambuco Campeão revela grandes destaques da temporada de 2025; confira vencedores Nesta segunda-feira (29), foram divulgados os nomes dos melhores atletas, paratletas e treinadores do estado

O esporte pernambuco se reuniu para comemorar as conquistas de 2025 e projetar as próximas disputas. Nesta segunda-feira (29), no auditório da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP), a premiação Pernambuco Campeão reconheceu os feitos dos atletas e treinadores locais, elegendo os grandes destaques da temporada.

A noite contou com 30 indicados dentro das seis principais categorias: melhor atleta masculino, melhor atleta feminino, melhor paratleta masculino, melhor paratleta feminino, melhor técnico e melhor técnica.

Na categoria melhor treinadora, Poliana Cruz, da bocha paralímpica, refletiu o impacto do seu trabalho nas atletas e espera inspirar outras mulheres no esporte pernambucano.

"Conseguimos vagas no Mundial de Bocha 2026 aqui dentro do estado de Pernambuco, fazendo esse trabalho com as ajudas que a gente tem recebido, o que tem tornado isso possível através do Bolsa Atleta. Me sinto muito honrada pelo dia de hoje, mas que eu sou uma porta para outras mulheres e torço igual para que todas as mulheres que decidam como eu, técnica, que elas possam assumir seus lugares", disse a treinadora.

Poliana Cruz, eleita a melhor treinadora de Pernambuco em 2025 - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Treinador da Seleção Brasileira Feminina de Handebol e do Clube Português do Recife, Cristiano Rocha, recebeu a premiação por mais um ano e fez uma análise da temporada.

"Foi mais um ano muito rico de conquistas e de evolução profissional. É um ano pós-olímpico, então é sempre um ano para mim, que sou treinador da equipe olímpica, sempre muito importante porque diz muito como vai ser o ciclo olímpico", iniciou.

"Como treinador de clube, o Português segue muito forte a nível nacional. Já com a Seleção Brasileira, a gente teve uma excelente temporada e agora terminou com um Mundial muito bacana, que a gente conseguiu feitos históricos, chegamos em sexto lugar do mundo", comentou o treinador da Seleção e do Clube Português.

Cristiano Rocha, por mais uma vez, foi eleito o melhor treinador de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, celebrou as conquistas pernambucanas e projetou a temporada de 2026 com novidades e mais investimentos.

"A pasta está realmente com muita musculatura. Nós temos o maior programa de Bolsa Atleta do Brasil, só no ano de 2025 foram mais de 13 milhões investidos. Temos o Passaporte Esportivo do caso a gente disponibiliza também, através da Secretaria de Esporte, passagens aéreas para atletas e técnicos", disse a secretária.

Secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, celebrou mais um ano de conquistas para o esporte pernambucano - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Lista dos melhores de 2025

Poliana Cruz - melhor treinadora - Bocha

Cristiano Rocha - melhor treinador - Handebol

Carol Santiago - Melhor paratleta feminino - Natação

Hiury Martins - Melhor paratleta masculino - Taekwondo

Beatriz Bezerra - Melhor atleta feminina - Natação

Filipe Silva - Melhor atleta masculino - Futebol de Areia

