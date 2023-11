A- A+

Seleção Brasileira Preocupada com o calor de Barranquilla, Seleção Brasileira reforça cuidados diante da Colômbia Brasil enfrenta a seleção local na próxima quinta-feira (16), em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Há anos o mundo sofre os efeitos do aquecimento global. Especialmente nesta semana, a recente onda de calor que vem atingindo o Brasil e outros países do continente sul-americano acende o alerta para a necessidade de se tomar cuidados com a preparação em dias de eventos esportivos.

Na próxima quinta-feira (16), a Seleção Brasileira vai até Barranquilla, na Colômbia, sabendo que o clima quente e úmido poderá ser uma arma a favor da equipe local. O confronto é válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Localizada no norte da Colômbia, às margens do mar do caribe, Barranquilla é uma cidade reconhecida pelas altas temperaturas e dos altos níveis de umidade relativa do ar. Para a data da partida diante do Brasil, está previsto temperatura máxima de 31°C e a umidade chegando aos 82%, o que deve elevar a sensação térmica.

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, detalhou todos os cuidados que a comissão vem planejando para minimizar os efeitos climáticos nos atletas. “Já iniciamos um planejamento priorizando um melhor conforto e recuperação dos atletas, acho que esse é o primeiro ponto. Estamos esperando uma temperatura de 30 e poucos graus de temperatura na Colômbia, algo muito igual ao que estamos vivendo aqui no Brasil. Porém, lá esperamos uma umidade maior", pontuou o médico.

A partida, entretanto, começa às 21h, algo que pode beneficiar o desempenho da Seleção. "De uma maneira positiva, o jogo será à noite. Normalmente os jogos eram à tarde, algo que dificultava ainda mais. Isso nos favorece e é bom para a prática do futebol em geral. Além disso, nós temos todos os cuidados com alimentação, hidratação, repouso, para que os efeitos da temperatura sejam os menores possíveis”, completou.

Outro ponto que desafia a logística da CBF é a distância. Mais de 5.000 km separam a cidade colombiana do Rio de Janeiro, sede da Seleção Brasileira e onde os jogadores estão se apresentando.



“Bom, jogaremos contra a Colômbia em Barranquilla, e nesse momento nós desenhamos um planejamento para que tivéssemos as melhores condições possíveis para esse jogo. A CBF não mediu esforços, viabilizou um avião que vai proporcionar um conforto grande aos atletas, já que são seis horas e meia de voo. Priorizamos a preparação toda na Granja Comary, onde temos a melhor estrutura possível. Viajamos direto para Barranquilla, para dar as melhores condições aos atletas, pensando na sua melhor preparação e, na sequência, na sua melhor recuperação. Temos dois jogos e um prazo de intervalo muito curto entre as partidas", declarou Lasmar.



Motivo de preocupação para todos os adversários

Na última data Fifa, no mês de outubro, Barranquilla também foi sede do jogo da seleção cafetera. No Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o time de James Rodríguez e companhia recebeu o Uruguai e empatou em 2x2. Nos bastidores para o confronto, a escolha da cidade rendeu matéria para o portal argentino Infobae, que tratou dos efeitos que a hipertermia, alta temperatura corporal, causa nos atletas.

Diferente de Bogotá ou Medellín, que tem altitude elevada e o ar rarefeito - casadores da baixa quantidade de oxigênio nos sistemas cardiovascular e sanguíneo dos atletas -, em Barranquilla, o principal efeito é a elevada temperatura corporal, que, por sua vez, afeta as funções musculares dos jogadores.

Desfalque de última hora

Titular no gol da Seleção Brasileira no início do trabalho de Fernando Diniz, o goleiro Ederson saiu da lista devido um trauma sofrido no último jogo da sua equipe, o Manchester City. Exames realizados na Inglaterra já descartaram uma lesão mais séria.

“Logo após o jogo ontem (Chelsea x Manchester City, no domingo), o jogador (Ederson) entrou em contato conosco, assim como o departamento médico do Manchester City, dizendo que nos minutos finais sofreu um trauma no pé. Após o jogo, a dor foi se tornando mais intensa, resultando em dificuldades para caminhar e inchaço no pé", disse o médico.

