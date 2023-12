A- A+

Futebol Preparação física e fisiologia busca equilibrar grupo "heterogêneo" em reapresentação do Náutico Timbu se reapresentou na última segunda (11) com 16 jogadores; demais peças chegarão ao longo da semana

Todo início de pré-temporada coloca em foco o trabalho da preparação física e fisiologia. Nesta última segunda (11), o Náutico se reapresentou no CT Wilson Campos, iniciando as atividades para colocar o grupo em condições de estrear em janeiro, pelo Campeonato Pernambucano. Avaliações laboratoriais, de percentual de gordura, peso, estatura... os profissionais alvirrubros estão focados em tentar “equilibrar” um grupo heterogêneo, envolvendo remanescentes e novos contratados.

"Teremos um mês de pré-temporada, tirando os recessos de Natal e Réveillon. Queríamos ter todos do elenco agora, tendo as 28 sessões de treino. Mas não temos e alguns jogadores estão dois meses e meio parados. Outros quatro e cinco vêm da Série B, com 15 dias de interrupção. Esse grupo é heterogêneo. Queremos entender como está o perfil de cada um para deixar todo mundo em condições de atuar o tempo todo na estreia", afirmou o fisiologista do clube, Bruno Simões.

Da lista de 16 atletas que se reapresentaram no clube, três estão se recuperando de problemas físicos. Odivan teve uma lesão grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior. O jogador se contundiu durante a partida contra o Remo, nos Aflitos, em julho, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na mesma competição e estádio, mas em agosto, na rodada final da primeira fase, perante o São Bernardo-SP, o volante Jean Mangabeira teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. Ambos têm previsão para voltar a jogar em julho.

Por fim, mas antes da dupla, o Náutico já tinha perdido o atacante Kayon. O prata da casa teve ruptura do ligamento do joelho direito, sofrida na partida contra o Manaus, na Arena da Amazônia, em maio, pela estreia da Série C. O atleta deve regressar aos gramados em abril.

"Não existe prevenção de lesão. Existe no esporte aumento de performance, com maior proteção, mas as lesões vão acontecer. Tem isso no Real Madrid, Liverpool, Manchester City...todos lugares. Cabe a nós diagnosticar. Se encontrarmos parâmetros fora do normal, teremos uma atenção maior, deixando em condição melhor. Se treinar mais, tem risco. De menos, também. Se tivermos lesões, e infelizmente teremos, o trabalho será para diminuir o número.Se ela for de grau dois, fazer ser grau um. Se não for de um, que seja edema. A ideia é fazer o atleta ter menos tempo inativo. Fazendo isso, nosso trabalho será de excelência. Quanto mais jogadores à disposição do treinador, mais escolhas poderão ser feita dos melhores em determinado jogo, aumentando a competitividade. Todo mundo ganha nesse sentido”, indicou o preparador físico, Juvenilson Poyer.

Quem se reapresentou

Os jogadores que estiveram na reapresentação foram os goleiros Vagner, Bruno Lopes e Jeferson Romário; o lateral Danilo Belão; os zagueiros Matheus Santos, Rafael Vaz, Joécio e Odivan; os volantes Marco Antônio, Lorran, Igor Pereira e Jean Mangabeira; além dos atacantes Kayon, Kauan, Kauan Maranhão e Evandro.

Os laterais Diego Matos e Arnaldo, o zagueiro Guilherme Matos e o atacante Danrlei não se reapresentaram por questões pessoais. O primeiro regressa na quarta (13), os dois seguintes na sexta (15) e o último apenas na próxima segunda (18).

Ao longo dos dias, mais nomes devem ser oficializados, se juntando aos treinamentos. Caso do meia Wendel Lessa e dos atacantes Paulo Sérgio e Leandro Barcia.

Veja também

Solidariedade Torneio solidário de Beach Tênis no Paiva arrecada alimentos para Natal de famílias carentes